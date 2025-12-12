Política |

Massa reunió a la dirigencia bonaerense del Frente Renovador

El líder del FR encabezó un encunetro con los principales dirigentes del espacio para realizar un balance de fin de año y los proyectos para 2026.

Sergio Massa, el líder del Frente Renovador (FR), encabezó un encuentro que tuvo lugar en General Las Heras, en el interior de la provincia de Buenos Aires, con los principales dirigentes del espacio para realizar un balance de fin de año.

De la reunión participaron intendentes, diputados nacionales y provinciales y senadores del massismo. También estuvo presente el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, que responde al líder del FR.

El temario incluyó una discusión sobre “la actualidad política, económica y social que atraviesan los municipios, como así también un análisis de lo ocurrido a lo largo de este año”.

image

“La reunión sirvió también para poner sobre la mesa los desafíos del espacio hacia 2026”, confiaron fuentes del FR. Incluso, el evento también sirvió de excusa para saludar al intendente anfitrión, Javier Osuna, por su cumpleaños.

En tanto, el cierre estuvo marcado por una despedida a los jefes comunales que asumirán nuevas responsabilidades tanto en funciones ejecutivas como en la Legislatura.

Cabe destacar que la reunión se dio en un momento de cierta tensión con el el gobernador Axel Kicillof. Ejemplo de esto fue lo ocurrido en Bragado. Allí, el Frente Renovador decidió abrirse del armado oficialista que respalda al intendente Sergio Barenghi, bajo la excusa de no haber sido sumados a la gestión ni a la última campaña.

La postura del massismo se basa en que, desde que comenzó la gestión del jefe comunal que responde al gobernador Axel Kicillof, no fueron tenidos en cuenta en ningún aspecto.

