Elogio de Ailén Bechara a la paciencia docente

La modelo felicitó a las maestras jardineras por su rol en la educación y el aguante a su hijo.

Para muchas personas atravesar la cuarentena junto a niños pequeños no es una tarea fácil y Ailén Bechara no es la excepción, por lo que no dudo en agradecerle su dedicación a las maestras de su hijo Francisco (de un año y medio) dado que descubrió que hay que tener mucha paciencia para entretener a los más chiquitos.