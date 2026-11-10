El mensaje del Papa a los jóvenes: "No se arrodillen ante aquellos que no les dan vida"

“Antes que todo, muy buenas noches y gracias. ¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás sólo la Argentina pueda dar!”, había expresado el Sumo Pontífice en el inicio del encuentro. Enseguida, sus palabras fueron respondidas por el público con el clásico aliento de “¡Olé, olé, olé, León, León!”.

Luego de escuchar la experiencia de vida de cuatro jóvenes y entregarles un obsequio, el Santo Padre presenció un número teatral, y escuchó una canción a cargo de Nahuel Pennisi, que interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, uno de los hits de Fito Páez.

León XIV llegó al encuentro en Palermo a bordo del papamóvil.

Desde temprano, los fieles comenzaron a llegar al encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a pedido de León XIV. Con el mate en la mano, compartieron la espera entre canciones y música en vivo. Por el escenario desfilaron Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas.

Los alrededores del monumento estuvieron repletos de una multitud de fieles, tal como ocurrió el último lunes, cuando el Santo Padre ofició su primera misa en el país. Esta vez, la convocatoria apunta a los más jóvenes. "Es una señal de esperanza, sobre todo por los problemas que atravesamos en el país", dijo uno de los asistentes a la agencia Noticias Argentinas. "Espero que nos devuelva la fe a los más jóvenes. Es algo que nos está faltando", agregó otro.

Final épico entre la lluvia y los fuegos artificiales

“Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti”, fue la canción que se escuchó sobre el final del encuentro multitudinario.

Coreada por los presentes, el Papa León XIV se sumó y fue visto cantando junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El final llegó junto a fuegos artificiales, que le pusieron un broche de oro a la jornada. Apenas se apagaron las luces, comenzaron a caer las primeras gotas de un chaparrón veraniego, que pareció aguardar al cierre de la misa para aparecer.

La visita del Papa León XIV a Córdoba

Durante la mañana y parte de la tarde de este martes, el Pontífice estuvo en Córdoba. Allí, brindó una “misa federal” en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdEA), al tiempo que se reunió en la Catedral de la capital provincial con seminaristas y religiosos, a quienes les agradeció “por el cariño con el que lo recibieron”.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, sostuvo en un tramo de su discurso, donde además recordó al Papa Francisco: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”.

León XIV rezó con los fieles, que lo acompañaron con mucha emoción y alegría, y luego salió a saludar a quienes lo esperaban fuera de la Catedral.