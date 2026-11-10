El músico santafesino fue hallado sin vida este martes en su estudio de grabación. En febrero había anunciado su retiro de los escenarios, tras más de cinco décadas al frente de la cumbia santafesina.
Marcos Camino, una de las figuras centrales de la música tropical argentina y cofundador del emblemático grupo Los Palmeras, falleció este martes 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. Según las primeras informaciones policiales, su cuerpo fue encontrado sin vida alrededor de las 16:11 en el estudio de grabación ubicado en calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte.
Su cuñada habría alertado a las autoridades tras notar que había ingresado al lugar y no salía. Las pericias preliminares indican que se habría ahorcado; la investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.
Nacido en Santa Fe en 1950, Camino comenzó a tocar el acordeón a temprana edad, influenciado por su madre y por pioneros locales como Alberto Fernández. El 9 de diciembre de 1972 se incorporó al entonces Sexteto Palmeras como acordeonista a piano, en reemplazo de Osvaldo Zabala, y pronto asumió también la dirección artística y general del conjunto. Años más tarde, con la llegada de Rubén “Cacho” Deicas como vocalista, se consolidó la dupla que marcaría más de cinco décadas de éxitos
Juntos llevaron la cumbia santafesina a escenarios nacionales e internacionales con temas como “El Bombón Asesino”, “Olvídala”, “La Suavecita”, “El Parrandero” y el himno “Soy Sabalero” (dedicado al Club Atlético Colón, del que Camino era fanático) se convirtieron en clásicos populares.
Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue la presentación de Los Palmeras en la ceremonia previa a la final de la Copa Sudamericana 2019, el 9 de noviembre de 2019, en el estadio La Nueva Olla de Asunción (Paraguay), entre Colón e Independiente del Valle, donde interpretaron “Soy Sabalero” ante miles de hinchas y transmitido a todo el continente.
Este año, en febrero, Marcos Camino anunció oficialmente su retiro de los escenarios por motivos de edad y salud -había sido sometido a la colocación de nueve stents- y en un video difundido por la banda, explicó “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”. Agregó que había pedido a Dios que le indicara el momento y que quería disfrutar de la tranquilidad, su familia y sus perros.
Su alejamiento se produjo un año después de la desvinculación de Cacho Deicas, una ruptura que él mismo describió como dolorosa y que le generó un principio de depresión “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. [...] se destruyó un esfuerzo de 52 años”, pero defendió la continuidad del grupo por las “25 familias” que dependen de los shows.
Tras su retiro, el acordeón en vivo pasó a ser ocupado por su hijo, Marcos Camino Jr., mientras la banda continuó con Pablo López -ex Grupo Cali- en la voz principal, mientras él se mantuvo vinculado de forma más interna, aconsejando y preservando el legado.
Los Palmeras emitieron un comunicado oficial a través de sus redes “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”.
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