Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue la presentación de Los Palmeras en la ceremonia previa a la final de la Copa Sudamericana 2019, el 9 de noviembre de 2019, en el estadio La Nueva Olla de Asunción (Paraguay), entre Colón e Independiente del Valle, donde interpretaron “Soy Sabalero” ante miles de hinchas y transmitido a todo el continente.

Este año, en febrero, Marcos Camino anunció oficialmente su retiro de los escenarios por motivos de edad y salud -había sido sometido a la colocación de nueve stents- y en un video difundido por la banda, explicó “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”. Agregó que había pedido a Dios que le indicara el momento y que quería disfrutar de la tranquilidad, su familia y sus perros.

Su alejamiento se produjo un año después de la desvinculación de Cacho Deicas, una ruptura que él mismo describió como dolorosa y que le generó un principio de depresión “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. [...] se destruyó un esfuerzo de 52 años”, pero defendió la continuidad del grupo por las “25 familias” que dependen de los shows.

Tras su retiro, el acordeón en vivo pasó a ser ocupado por su hijo, Marcos Camino Jr., mientras la banda continuó con Pablo López -ex Grupo Cali- en la voz principal, mientras él se mantuvo vinculado de forma más interna, aconsejando y preservando el legado.

Los Palmeras emitieron un comunicado oficial a través de sus redes “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”.