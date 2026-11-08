Un proyecto colectivo de grandeza

La grandeza de una nación no surge del avasallamiento de un sector sobre otro, sino de la capacidad superior de articular las voluntades dispersas en torno a un proyecto colectivo de desarrollo, dignidad y servicio público.

Durante décadas nuestra querida Argentina ha permanecido atrapada en una dialéctica estéril de confrontación. La alternancia política, lejos de ser un ejercicio de continuidad institucional, se ha transformado en un péndulo de demolición y refundación sistemática. Administrar la pobreza y resignarse a la decadencia son las consecuencias inevitables de un país fragmentado.

Por eso resulta urgente la necesidad de superar este paradigma destructivo para abrazar la etapa del desarrollo, la solidaridad republicana y la unidad nacional.

Al servicio de la sociedad

La política al servicio de la sociedad debe ser el objetivo de los hombres y mujeres que tienen la verdadera vocación de promover el bien común, el diálogo fecundo y el consenso basado en la verdad y la grandeza de la Nación.

Inspirado en la mejor tradición de las grandes gestas populares, considero que el tiempo del sectarismo ha agotado su ciclo, que es necesario pasar de la confrontación al acuerdo, de la descalificación del que piensa distinto al diálogo y la escucha respetuosa, reconociendo el enorme valor de la diversidad técnica, profesional y política.

La autoridad moral de la dirigencia es el cimiento de la confianza colectiva, se basa en la idoneidad, la austeridad y un servicio público orientado al bienestar de los argentinos.

Esta unión nacional que propongo debe nacer desde las provincias hacia la nación, con el objetivo de lograr el desarrollo armónico de cada región del territorio patrio.

Vengo hoy a proponer un acuerdo real, no declarativo, para lo cual convoco a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sin distinción de orígenes ideológicos que quieran compartir el compromiso ético de servir a la nación antes que servirse de ella.

Nuestra responsabilidad primaria es para con esa mayoría de jóvenes que viven en la pobreza, que no tienen trabajo ni estudio. Para con las familias que sufren el drama de la precariedad y la indigencia, para quienes no tienen el acceso al agua, ni los servicios públicos mínimos de una comunidad moderna y organizada. Para con esa mayoría silenciosa que debemos aprender a ver y reconocer, haciéndonos cargo de la responsabilidad de brindarles un futuro mejor.

(1) Según datos del Indec, el Índice de Pobreza aumentó al 32,3% al término el primer semestre, por encima del 28,2% con que cerró el año pasado, y frente al 31,6% de enero-junio del 2025.

Luis F. Cagliari es empresario y productor agropecuario.