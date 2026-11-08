El autor señala que no se debe ser indiferente frente al drama del sufrimiento de nuestros compatriotas. Propone la unión de los argentinos para superar los graves problemas del país.
En Argentina, la pobreza afecta a 15,4 millones de argentinos (1), en su mayoría niños y jóvenes.
El aumento de la pobreza y la indigencia no deben dejarnos indiferentes frente al drama del sufrimiento de nuestros compatriotas. En el país de las vacas y el trigo no puede haber chicos que pasan hambre, ni familias que no tienen lo básico para vivir.
El drama de la deuda social que arrastramos y que se ha ido profundizando a través de los años, nos interpela a todos. No es la responsabilidad de un gobierno, es algo que atañe a la sociedad en su conjunto, pero fundamentalmente a los dirigentes de todos los signos políticos, a los empresarios que son quienes tienen la responsabilidad de crear riqueza y trabajo digno, a los sindicatos que deben velar por el bienestar de sus afiliados y a todos los hombres de buena voluntad, para quienes la dignidad del ser humano es un tesoro que nos ha sido dado por nuestro Creador.
Los problemas de la Argentina son tan complejos y difíciles de resolver, que no los pueden resolver un Gobierno, un solo partido político, una facción o un hombre providencial. No los vamos a solucionar sin un esfuerzo conjunto de concertación plural y trabajo mancomunado entre Nación, Provincias, Municipios y Comunidades.
La grandeza de una nación no surge del avasallamiento de un sector sobre otro, sino de la capacidad superior de articular las voluntades dispersas en torno a un proyecto colectivo de desarrollo, dignidad y servicio público.
Durante décadas nuestra querida Argentina ha permanecido atrapada en una dialéctica estéril de confrontación. La alternancia política, lejos de ser un ejercicio de continuidad institucional, se ha transformado en un péndulo de demolición y refundación sistemática. Administrar la pobreza y resignarse a la decadencia son las consecuencias inevitables de un país fragmentado.
Por eso resulta urgente la necesidad de superar este paradigma destructivo para abrazar la etapa del desarrollo, la solidaridad republicana y la unidad nacional.
La política al servicio de la sociedad debe ser el objetivo de los hombres y mujeres que tienen la verdadera vocación de promover el bien común, el diálogo fecundo y el consenso basado en la verdad y la grandeza de la Nación.
Inspirado en la mejor tradición de las grandes gestas populares, considero que el tiempo del sectarismo ha agotado su ciclo, que es necesario pasar de la confrontación al acuerdo, de la descalificación del que piensa distinto al diálogo y la escucha respetuosa, reconociendo el enorme valor de la diversidad técnica, profesional y política.
La autoridad moral de la dirigencia es el cimiento de la confianza colectiva, se basa en la idoneidad, la austeridad y un servicio público orientado al bienestar de los argentinos.
Esta unión nacional que propongo debe nacer desde las provincias hacia la nación, con el objetivo de lograr el desarrollo armónico de cada región del territorio patrio.
Vengo hoy a proponer un acuerdo real, no declarativo, para lo cual convoco a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sin distinción de orígenes ideológicos que quieran compartir el compromiso ético de servir a la nación antes que servirse de ella.
Nuestra responsabilidad primaria es para con esa mayoría de jóvenes que viven en la pobreza, que no tienen trabajo ni estudio. Para con las familias que sufren el drama de la precariedad y la indigencia, para quienes no tienen el acceso al agua, ni los servicios públicos mínimos de una comunidad moderna y organizada. Para con esa mayoría silenciosa que debemos aprender a ver y reconocer, haciéndonos cargo de la responsabilidad de brindarles un futuro mejor.
(1) Según datos del Indec, el Índice de Pobreza aumentó al 32,3% al término el primer semestre, por encima del 28,2% con que cerró el año pasado, y frente al 31,6% de enero-junio del 2025.
Luis F. Cagliari es empresario y productor agropecuario.
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