Fátima Florez saltó contra Antonio Gasalla, por dichos sobre Flavio Mendoza

"No me bajé de la temporada de Flavio. Pregúntenle a él, se habrá enojado. Yo no me enojo. Me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque él abría un circo, abría un baile, abría un no sé qué, y compró un nene, compró un nene y armó otra cosa, y qué se yo, y a mí me mandaba un secretario a pararse ahí", soltó Antonio en El Trece sin ruborizarse.

Además del propio Mendoza que prometió que "si se meten con mi hijo lo sigo hasta la tumba", otra colega, Fátima Florez se encendió directamente vía twitter.

"Cómo no le para bien el carro a este viejo mala leche y resentido, pobre tipo muchos años de artista pero muchos más de mala gente".

No conforme con esto, la humorista continuó la cuestión en el ciclo radial de Catalina Dlugi."No sé qué pasó por la cabeza de Gasalla para decir que Flavio Mendoza compró su bebé, es una mala expresión. No sé, quizá no quiso decir eso".

Quien aprovechó además la charla para hacer una evaluación sobre sus imitaciones y la reacción de los personajes: "En ningún gobierno tuve ningún problema, siempre me manejé con mucha libertad. Nunca me llamaron ni me hicieron llegar ningún mensaje", reveló además que algunos celebraron su labor en el teatro.

ADEMÁS:

Aunque nadie quiso profundizar demasiado en relación a Fátima y Gasalla, más de uno recordó la tensa convivencia que tuvieron ambos durante la participación de la rubia en el programa de Susana ...en simultáneo.

Volviendo al caso Mendoza, Florez no fue la única que salió a hacerle el aguante, también Luciana Salazar, quien recurrió a la subrogación de vientre para se mamá de Matilda, quiso solidarizarse con él.

"Amigo te quiero @flaviomendoza. Oidos sordos para quienes no saben lo que es sentir querer ser padre o madre. Fue la mejor decisión que tomamos en nuestras vidas, lo que pasa que hay mucha gente que no tiene ese sentimiento (que no está mal) y no puede entender la forma de como lo logramos", expresó la rubia, horas antes de celebrar precisamente, el cumpleaños de su pequeña princesa.

Lo concreto es que el debate quedó abierto y son varios los que no descartan que el coreógrafo tome medidas legales. ¿Lo hará?