Golpes bajos y acusaciones: uno por uno, los cruces entre Macri y Alberto

El aula magna de la Facultad de Derecho de Buenos Aires es escenario este domingo, de la segunda jornada de debate previsto por la ley sancionada en 2016.

Seguridad

Mauricio Macri: "Cuando Alberto Fernández fue Jefe de Gabinete llegamos a importar 20 mil kilos de efedrina por año. Hoy importamos 20. Esos 20 mil kilos han servido para producir droga y transformarnos en un productor del narcotráfico internacional."

"En seguridad como en muchos otros temas, nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a las víctimas del delito, alientan a barrabravas, menosprecian a las Fuerzas de Seguridad."

“Ellos descuidan las fronteras y por ahí no entró la droga. Y ellos convierten a la justicia en una puerta giratoria donde los delincuentes nunca quedan."

"Nosotros no transamos con la droga, entonces dejamos de ser un exportador importante de droga a Europa. Así son ellos, no van a cambiar, esa es su política de seguridad."

"Condenamos a Hezbollah como una organización terrorista y nos alineamos con los países del mundo contra este flagelo que es el terrorismo. El kirchnerismo quiso encubrir a los responsables de los atentados de la AMIA."

Alberto Fernández: “Es más fácil hablar de mano dura, de penas más fuertes, pero el problema de la inseguridad está vinculado a la desigualdad de una sociedad. Las sociedades más igualitarias son las que menos crimen tienen.”

“Gracias a Dios no nos parecemos en nada, presidente Macri. Me preocupa el narcotráfico porque en la Argentina llegó para instalarse bajo la forma del crimen organizado. En estos años el consumo de drogas ha aumentado, eso quiere decir que el negocio ha aumentado”.

“Sabemos que un Presidente no se debe involucrar en la Justicia, que no debe firmar un decreto que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que hablemos de esas cosas, pero esta semana que pasó dedicaron mucho tiempo a mi índice”.

“El consumo de droga y consumo de marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando.”

“Tenemos que ser serios, Presidentes. El presupuesto de seguridad cayó un 38% desde el 2015. El año pasado hubo 3262 personas asesinadas. No creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted.”

Empleo, producción e infraestructura

Mauricio Macri: "Ellos hablan de empleo, pero entre 2011 y 2015 se estancó la generación de empleo."

"Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a De Vido, Jaime y López. Y lo dijo también Lavagna, que renunció denunciando esto. El Jefe de Gabinete Fernández se quedó 3 años más, y se fue sin denunciar nada".

“Cuando los kirchneristas gobiernan, creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Por el precio de una autopista kirchnerista, nosotros hacemos dos”.

"Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son dueños de la plata de los argentinos. Nosotros generamos un sistema de licitaciones en Internet."

“Después de la peor gestión de la energía de la historia nos habíamos quedado sin gas, sin petróleo y con cortes en todos los veranos. Hemos vuelto a exportar gas a Chile después de 11 años.”

Alberto Fernández: “La Argentina tiene hoy la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. El Presidente piensa que el trabajo es un costo. Ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra.”

“La infraestructura llegó solo a gobernadores cercanos al Presidente.”

“Los dadores de trabajo en la Argentina son las pymes. Pero en los tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por día. La actividad económica no paró de caer.”

“Presidente, en materia energética lo único que hizo fue llenar los bolsillos de sus amigos. Subió las tarifas de forma tan cruel que la Argentina se quedó sin energía”.

Federalismo, Calidad Institucional y Rol del estado:

Alberto Fernández:“Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejen corromper.”

“Mucho más se deterioró la calidad institucional. El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y que iba a mejorar la calidad institucional pero lo primero que hizo fue proponer dos jueces a la Corte por decreto.”

“En toda la campaña me ocupé de que todos los que me reclamaban una entrevista pudieran entrevistarme. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo.”

"Desde que me fui, nunca un juez me citó para que de explicaciones. No es la suerte del Presidente, que el día que deje el Gobierno, lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado."

Mauricio Macri: "Todavía no se votó en la Ciudad ni en la Nación y ya avisaron que le van a sacar los recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros de verdad creemos en el federalismo. Desde el primer día trabajé codo a codo con todos los gobernadores."

"Ahora el kirchnerismo habla de federalismo, después de prepotear a propios y ajenos, con látigo y chequera, todos disciplinados, gobernadores y diputados.”

"Usted Fernández dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina pero usted no vio nada. Es imposible de creer."

“No somos iguales. Nosotros creemos de verdad en la República y en la independencia de poderes. Ellos no aceptan, no creen, no ven que Maduro es un dictador. Eso marca una enorme diferencia entre nuestra visión de la democracia y la de ellos.”

"También ahora hablan del Estado. Todo el tiempo hablan del Estado. Y nos dejaron un Estado sin estadísticas, sin controles y llenos de militantes. Hoy tenemos un Estado moderno, sin papel, todo electrónico, simplificando los trámites."

“Alberto Fernández fue el primero que firmó el decreto de intervención del Indec. Fueron 8 años ocultando pobreza, inflación, datos económicos. Eso es mentir. Nosotros creemos que hay que decir la verdad, por eso normalizamos todas las estadísticas.”

Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda:

Alberto Fernández: “Presidente: cuando usted termine su mandato, Argentina va a tener un 40% de pobres. Hay 3 millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia. La pobreza se multiplicó. Pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre.”

“Quisiera que el presidente se ocupe de la calidad institucional porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos. Cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer.”

“Quisiéramos saber qué va a hacer con el Correo. Dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, presidente.”

“Hoy mismo los chicos de 14 años, 1 de cada 2 fue atrapado por la pobreza. Hay 3 millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia, gente que no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente.”

“Parece que el Presidente se acordó del problema de la vivienda en los últimos cinco minutos. Esos créditos UVA, Presidente, iban a ser una solución. Hoy son un drama para muchas familias.”

Mauricio Macri: “Esta semana quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Creo que Alberto Fernández dijo la verdad por primera vez en toda la campaña: 'Cristina y yo somos lo mismo'."

"Para ocultar eso, la teoría es "Somos todos iguales". Y la verdad es que no somos todos iguales. Nosotros creemos en la República, creemos en la independencia de poderes, creemos en la transparencia, en la libertad de prensa.”

“El kirchnerismo siempre usó a los pobres. Siempre hicieron clientelismo. 35 años gobernando La Matanza, no pudieron hacer una obra.”

“Es indignante escucharlos hablar de pobreza. Gobernaron 24 de los últimos 30 años y la única idea genial que tuvieron con la pobreza fue ocultarla."

“Nos mintieron 12 años, entregaron el país destruido en su economía e infectaron el país de narcotráfico. Aguantar que digan que ellos tienen la solución a los problemas que crearon, es increíble.”