Inseguridad: 9 de cada 10 personas se defenderían frente a un robo

El dato fue dado a conocer gracias a la ONG Defendamos Buenos Aires que, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, llevó a cabo una encuesta en Capital Federal y el Conurbano bonaerense sobre cómo reaccionaría la o las víctimas ante "la irrupción de un criminal en su hogar o el ataque de un criminal a un familiar fuera de su casa".

Según el director de Defendamos Buenos Aires, Javier Miglino, el informe tiene sus orígenes "desde el mes de mayo", ya que "venimos realizando una encuesta sobre inseguridad en 35 puntos de la Ciudad de Buenos Aires y 50 de la Provincia de Buenos Aires".

Belgrano, Palermo, Núñez, Retiro y Recoleta fueron algunos de los principales barrios que formaron parte del relevamiento, en tanto que Quilmes, Lomas de Zamora, San Justo, Ramos Mejía e Isidro Casanova conformaron una parte del gran número de zonas del Conurbano que comprendió el estudio.

"En total, se entrevistó a 1.990 personas, 908 hombres y 1.082 mujeres. Se les hicieron dos preguntas simples y obtuvimos conclusiones acerca de la inseguridad que padecemos los argentinos a diario y que resultan francamente alarmantes", aseveró Miglino.

Por medio de plataformas como Skype, Zoom y WhatsApp, además de la clásica vía telefónica, "un abrumador 89 por ciento de la gente afirmó que se defendería con todo el poder de agresividad posible, aun causando la muerte del delincuente", según precisó el relevamiento. En tanto, tan solo un cinco por ciento respondió que no, al tiempo que el 6% restante no supo o no contestó.

Además, al ser consultados sobre si se defenderían "aun sabiendo que causará la muerte del atacante", el 88% dejó en claro que sí, un 5% expresó que no y el 7% restante no supo o no contestó.

Por este motivo, el informe precisó que "quedó probado que la gente percibe que hay más inseguridad", es decir, sienten que hay mayor "cantidad total de hechos delictivos" en relación al año pasado.

Asimismo, creen que "faltan policías en la calle, que jueces y fiscales no están haciendo su trabajo y, en caso de fuerza mayor, ante la presencia de un delincuente que pusiera en riesgo su vida o la de sus familiares, no dudaría en defenderse aún a costa de causar un daño irreparable al criminal".