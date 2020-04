La "anécdota de la masturbación" de Furriel enojó a Marzol

En algunos descargos previos, la bailarina había revelado que desde el ciclo editaron una incómoda pregunta que Andy Kusnetzoff le realizó. Pero ahora Guido Záffora contó en ‘Intrusos en el espectáculo’ cuál fue el momento eliminado: ‘fue una anécdota sobre masturbación de (Joaquín) Furriel’, aseguró.

Según el panelista el momento en cuestión se habría extendido durante unos diez minutos. ‘Marzol estaba pintada al óleo, y tras la anécdota todos se empezaron a reír y vino una pregunta sobre su cena con Luis Miguel. Ahí ella dijo ‘esto es una reunión de pibes, ¿qué hago acá? Me están desdibujando, faltando el respeto y denigrando’’, añadió.

Por su parte, Adrián Pallares reveló una parte del diálogo que Noelia habría mantenido con la producción y aseguró que ella les manifestó que ‘si ustedes no cortan ese fragmento voy a acusarlos a todos de pajeros’.

Mientras que la actriz de ‘Sex’ reconoció que le dio ‘mucha vergüenza ajena las cosas que me preguntaron’ y remarcó que ‘no las quiero mencionar porque de parte de la producción me llamaron mil veces para pedirme disculpas y preguntarme cómo me sentía’.

Por otra parte, Noelia explicó que "Siempre juego al límite con lo sexual y no tengo ningún problema con eso pero si solo me van a poner en ese lugar, me parece que ahí es donde la pifian... No me podés invitar a un programa sólo para hablar de fútbol, de mi novio o de si me paseo en pelotas por mi casa".