La venta de videos y fotos hot sufre la cuarentena

Entre las alternativas de cibersexo existe el consumo de packs (fotos y/o videos) través de un sistema pago y esta opción no ha incrementado sus ganancias por la cuarentena, además de que también ha sentido cambios.

Vitico666ok es una usuaria de Instagram que ofrece desde hace tiempo esta posibilidad y si bien los ingresos son "un extra en su vida" no aumentaron como uno podría pensarlo en tiempos de aislamiento.

"No sentí incremento en la cantidad de fotos que se venden. Principalmente porque no me dedico a esto al 100% y esto es algo extra a mí vida. Si noto que por ejemplo en la suscripción al WhatsApp hay menos interacción conmigo que antes de la cuarentena. Igual que en este perfil, eso lo atribuyo a que muchos están en sus casas con sus familias y mujeres y no tienen el tiempo a solas para interactuar. Sí están los casos de los solteros que están más ‘deseosos’ de tener algún tipo de actividad sexual como sea, jajaja, no importa de qué forma", detalló en diálogo con Diario Popular.

En su caso, "la suscripción al WhatsApp siempre es mensual, no por menos tiempo. Adicionalmente tienen la opción de comprar sets de fotos o videos aparte. Con respecto a los ingresos, como te decía no me dedico al 100%, pero aún así los ingresos se asemejan a un sueldo y entiendo que si lo haces al 100% los ingresos son más que importantes. Principalmente porque todos buscan un contacto personal con alguien ‘real’ y no una actriz como pasa con la industria erótica tradicional".

Por su parte, tualesana, también de Instagram, coincide en que los ingresos son un "adicional" en su vida pero no ha habido un incremento en el consumo de fotos por sistema pago "más que nada porque se nota que la gente guarda la plata un poco".

"Desde que empecé se convirtió en un adicional. Y sí sirvió mucho en este tiempo de cuarentena", puntualizó la joven, que sobre los cambios debido al aislamiento precisó: "también hago chat hot lo cual hacia mientras varios trabajaban y sí tuve esas contestaciones de ‘justo estoy con mi señora’".

Tualesana comenzó en Instagram con los packs y luego sumó los chats porque "le gustó" a los compradores. Frente a la posibilidad de ser reconocida en la calle post cuarententa, indicó: "la verdad que sí me da un poco de cosa. Pero bueno me arriesgo. Y quiero creer que van a ser respetuosos".

Vitico666ok tiene otro origen. "Publicar fotos íntimas y eróticas surgió a través de una página (Poringa!) hace unos 10 años atrás casi de casualidad. Mi pareja siempre me sacó fotos y me filmó y un día sin mi permiso las subió a esa página para mostrar la repercusión y así comencé. Me gustó que gustaran mis fotos y después seguí por Twitter y ahora por Instagram con la venta de material", detalló.

En el universo del sexo virtual ambas enfrentan la existencia de cuentas truchas con fotos que se venden y no corresponden a la persona que las ofrece como también avivadas de mujeres que dicen querer comprarlas pero no para el destino original.