Milei anunció la reforma electoral: con la eliminación de las PASO, y "Ficha Limpia"

image El mensaje de Javier Milei en las redes sociales.

El anuncio de Javier Milei en su regreso de Israel

El anuncio del mandatario llegó mientras cierra su tercer viaje por Israel, donde participó por el acto del Día de la Independencia. Allí cantó “Libre”, la canción de Nino Bravo y se lo vio junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

La incitativa ingresará por la Cámara de Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza cuenta con un importante número de legisladores, entre propios y aliados.

Luego, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará al Senado, un lugar que tiene números más justos entre el oficialismo y la oposición.