Milei anunció la reforma electoral: con la eliminación de las PASO, y "Ficha Limpia"

El Presidente enviará el proyecto al Congreso de la Nación la modificación del sistema electoral y afirmó que la iniciativa busca “terminar con la impunidad”.
El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso de la Nación, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.
A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.
Explicó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.
Además de la eliminación definitiva de las PASO, la reforma apunta al rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos
El anuncio del mandatario llegó mientras cierra su tercer viaje por Israel, donde participó por el acto del Día de la Independencia. Allí cantó “Libre”, la canción de Nino Bravo y se lo vio junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
La incitativa ingresará por la Cámara de Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza cuenta con un importante número de legisladores, entre propios y aliados.
Luego, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará al Senado, un lugar que tiene números más justos entre el oficialismo y la oposición.
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