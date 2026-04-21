Autopista Buenos Aires-La Plata: grabó su propia muerte durante una picada ilegal

Ariel Federico Bellena tenía 24 años y murió en plena carrera clandestina de motos. No llevaba casco y registraba la competencia con una cámara.
Un joven de 24 años falleció tras protagonizar un violento choque mientras participaba de una carrera ilegal de motos en la Autopista Buenos Aires-La Plata. El caso generó conmoción luego de que las autoridades confirmaran que la víctima grabó su propia muerte, ya que llevaba una cámara para registrar la picada.
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 20 de abril, a la altura del kilómetro 35,5. Según reconstruyeron fuentes del caso, en medio de la competencia varios motociclistas frenaron de manera repentina, lo que provocó que Bellena perdiera el control de su vehículo y colisionara con otro participante.
Como consecuencia del impacto, el joven salió despedido y cayó sobre la cinta asfáltica, lo que le provocó la muerte en el acto. Los investigadores señalaron que no llevaba casco, un factor determinante en el desenlace fatal. En tanto, la acompañante, una mujer de 21 años, resultó ilesa.
La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena. La causa quedó en manos de la UFI N°7, que la caratuló como homicidio culposo. Además, se ordenó la intervención de la Policía Científica y el análisis de las cámaras de seguridad de AUBASA para esclarecer la dinámica del siniestro.
El episodio vuelve a poner en foco el riesgo extremo de las picadas ilegales, una práctica que persiste pese a los controles y que, en este caso, terminó con una tragedia registrada por la propia víctima.
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