Las operaciones inmobiliarias siguen cayendo y no se sabe cuál es el piso

Según el último reporte del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al pasado mes de abril, la cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró una baja de 99,7% respecto del nivel de un año antes.

El informe de los notarios porteños reveló que el registro de abril se limitó a la exigua suma de 7 operaciones por un monto total de $20,7 millones, lo que representa una baja del 99,8% con respecto a 2019 y constituye el vigésimo tercer mes consecutivo con caída en la medición interanual.

"Insostenible"

Horacio Ludigliani, asesor inmobiliario y titular de la firma que lleva su nombre, le dijo a DIARIO POPULAR que "’con estas cifras vamos a cerrar el peor primer semestre de los últimos 20 años y el problema es que ya se está haciendo insostenible mantener abiertas las puertas de las inmobiliarias".

"Ya no es solo que se cortó la cadena de pagos sino que hay que hablar de corte de producción y de inversión dentro del sector", señaló Ludigliani que agregó que "hay incertidumbre y están todas las obras paradas y no se sabe el precio real de los materiales de construcción porque no hay una demanda sostenida".

En tanto, el asesor inmobiliario Daniel Zampone explicó que la actividad venía en fuerte baja desde el año pasado con caídas sustantivas del 30% a principio de año y del 50 por ciento en el mes de marzo.

"Entrada la pandemia tuvimos una baja casi total con un record negativo histórico de 7 operaciones en CABA. Hoy estamos directamente en rojo con tendencia de los precios hacia la baja (-20/25%) medido contra el año 2019", agregó el especialista que describió un horizonte de incertidumbre: "No sabemos cuando se reactivará el mercado porque no sabemos cuando terminará la cuarentena".

En cuanto a los precios de las propiedades Oscar Puebla, corredor inmobiliario, sostuvo que hay una baja importante cercana al 40% comparado con los valores de diciembre. "Hay constructores que están bajando los precios para poder vender y hoy tenemos propiedades en construcción de entre 1500 y 2500 dólares el m2 según la zona", precisó.

El especialista destacó que la industria de la construcción tuvo una caída en abril del 75% y que, a la inversa de los constructores, frente a la incertidumbre y al bajón de los valores inmobiliarios "los propietarios comunes no están dispuestos todavía a bajar los precios y eligen esperar a que pase la pandemia".

En la provincia de Buenos Aires la cosas no están mejores ya que allí las ventas cayeron casi 95% durante mayo en la comparación interanual, según el informe del Colegio de Escribanos provincial. En abril ya había habido una sola escritura verificada en toda la provincia, en plena cuarentena, recordó el Colegio, mientras fuentes de la entidad hablan de "catástrofe".

Según la entidad, la compraventas en la provincia de Buenos Aires registró en mayo una caída interanual del 94,7%, ya que se registraron 407 actos frente a los 7.725 del mismo mes de 2019. A su vez, los montos totales mostraron una variación negativa del 89% con respecto a mayo de 2019 ($1.980.6 millones en 2020 y $17.986,5 millones el año pasado).

El informe indica que el valor del acto de compraventa promedio, en tanto, evidencia un alza interanual del 109% ($4.866.388 en mayo de 2020 y $ 2.328.357 en igual mes del año pasado).

En cuanto a la cantidad de hipotecas, en mayo se registraron apenas 19, lo que representa una disminución del 97,3% con respecto al mismo mes del año pasado (694 hipotecas), con una caída en los montos del 91% ($231.886.750 en mayo de 2020 y $2.572,6 millones en igual mes de 2019).

"La disminución pronunciada de los valores registrados durante el quinto mes del año está en relación directa con las restricciones impuestas a la actividad de los escribanos ante el coronavirus", señaló el Colegio en un comunicado.

Agregó que "las autoridades del Colegio de Escribanos continúan realizando todas las gestiones pertinentes ante los gobiernos provincial y nacional para lograr la rehabilitación plena de la actividad notarial en la totalidad de los municipios bonaerenses".