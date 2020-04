Leticia Brédice denunció otra vez a su pareja

La actriz esta vez apeló a un Instagram en vivo con el periodista Franco Torchia, panelista de Confrontados, quien le preguntó sobre el tema de la camioneta: "De eso no voy a hablar. Recién mi hermana me retó. Mi familia es italiana, muy cagona", argumentó Brédice.

Pero luego la actriz se despachó: "Yo siempre me enamoro muchísimo. Respeto al otro y la palabra del otro. Cuando el otro no lo hace, pasan ciertas cosas. Hablar de esto en este tiempo de pandemia tiene que ver con este caos que están viviendo las relaciones humanas. Decidí poner eso, que es una situación mía legal".

Ante la pregunta de porqué por segunda vez expone el tema en los medios expresó: "Hablé con mi mamá y me dijo: "Mirá Leti, yo sé quién sos. Yo nunca me supe defender de los hombres, nunca me defendí de tu papá. Defendete vos de lo que te pasa, de lo que sentís que te corresponde". Y me dijo algo que me emocionó y me encanto: "no tengas miedo, defenderte es defender a tu hijo Indio (fruto de otra relación) también". Y es lo que a ella no le pasó con mi papá. Yo nunca me casé y la verdad que con los hombres que estuve jamás pedí nada a cambio. Las relaciones son de a dos y por más que uno esté muy enojado, si cree que el otro le debe algo, aunque sea de palabra, debe ser así".

Quien reaccionó al revés de su madre fue su hermana, que se enojó con Brédice al ventilar su denuncia y le pidió que borrara todo lo que ha escrito en las redes sociales. La actriz, sin embargo, explicó su postura: "En el mundo del amor, ¿Qué voy a borrar? Creo que no está mal, no tengo miedo de decirle al otro lo que pienso. Decirle: ‘lo tuyo es tuyo y lo mío es mío cuando se termina una relación".

Por lo vista, ahora Leticia no va a retroceder en aras de de recomponer la relación. Sobre los tiempos para hacer pública su desazón, dijo que van en relación a la preparación que tenga cada persona. Lo cierto es que ultimamente se naturalizaron estas idas y vueltas de la actriz en una relación tóxica.

El año pasado Leticia Brédice se brotó con Parrilla y en su momento escribió: "Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche". Y remató "Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenés calle, putas, noche. Respetá, pendejo con chupines".