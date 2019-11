Los nuevos senadores juran el próximo miércoles

La sesión fue convocada para las 14:00 con el fin de que la vicepresidenta, Gabriela Michetti, les tome juramento a los 24 senadores electos en octubre pasado por la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Pero el dato más importante de la jornada será la elección del presidente provisional de la Cámara alta, un nombre que según distintas fuentes del Congreso depende de la voluntad de Cristina Kirchner.

ADEMÁS:

La mendocina Anabel Fernández Sagasti, cuadro de La Cámpora y de buena relación con la ex mandataria que sonó como posible jefa del futuro bloque oficialista antes de que se confirmara ese lugar para el formoseño José Mayans, suena para ese lugar al igual que el neuquino Oscar Parrilli, ex secretario de Cristina Kirchner.

No obstante, en las últimas horas también trascendieron los nombres de senadores alineados con los gobernadores peronistas, como el pampeano Daniel Lovera y el misionero Maurice Closs, en lo que podría ser un gesto para mostrar equilibrio entre las distintas fuerzas que integran el Frente de Todos, aunque en rigor el nombre es una incógnita.

Se prevé que en la misma sesión se elijan también las secretarías y prosecretarías Parlamentaria y Administrativa, cargos para los que circulan los nombres de Marcelo Fuentes, cuyo mandato como senador del Frente para la Victoria termina el 10 de diciembre, y la ex senadora Virginia García, actual secretaria de ese bloque.

El primer paso de la sesión será la jura de los nuevos senadores que asumirán el 10 de diciembre.

Por la ciudad de Buenos Aires jurarán Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) y Mariano Recalde (Frente de Todos), mientras que por Chaco ingresarán María Inés Pilatti, Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio).

En tanto, Alfredo de Ángeli, Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) y Edgardo Kueider (Frente de Todos) lo harán por Entre Ríos, y Oscar Parrilli, Blanca Sapag (Frente de Todos) y Lucila Crexell (Juntos por el Cambio) por Neuquén.

Por Río Negro prestarán juramento Martín Doñate, Silvina García Larraburu (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Somos Río Negro) y por Salta lo harán Sergio "Oso" Leavy, Nora Giménez (Frente de Todos) y Juan Carlos Romero.

Finalmente, por Santiago del Estero asumirán Claudia Ledesma Abdala, José Neder (Frente Cívico) y Gerardo Montenegro (Frente de Todos) y por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, María Eugenia Duré (Frente de Todos) y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio).

Gioja apoya a Máximo

El diputado nacional y titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, aseguró ayer que el legislador Máximo Kirchner será un "muy buen presidente" del bloque "único" que tendrá el Frente de Todos en la Cámara baja a partir del próximo 10 de diciembre.

"Siempre hemos pregonado la renovación y que tienen que ir apareciendo dirigente capaces, formados, con experiencia, por más que sean jóvenes", sostuvo el sanjuanino, al hablar del hijo de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner.

A su entender, si Agustín Rossi, "que es muy buen presidente de bloque, tiene que ocupar un lugar en el Gabinete, lo de Máximo cierra muy bien para este bloque único".

Sobre las sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre, Gioja dijo que se va a trabajar "inmediatamente después" del inicio del gobierno de Alberto Fernández.

"No tenemos Presupuesto, y me parece que hay que ratificar emergencias", señaló el diputado nacional en declaraciones a radio AM 750, y dijo que seguramente se sesionará "durante todo diciembre y parte de enero". Según dijo, "el Parlamento va a estar abierto para facilitarle la tarea al Ejecutivo".