"Para mí no hay que forzarlo. Yo no tengo nada personal con nadie. Pero es difícil y lleva tiempo. Ojalá el día de mañana el tiempo acomode las cosas y estemos todos bien. Yo puedo hacer borrón y cuenta nueva como que nadie me dijo nunca nada y arrancar de cero, no tengo ningún problema. Por el bien de otras personas lo haría, no tengo ningún problema", dijo Mica.

Según ella nunca empezó los conflictos, solo que cuando la atacan, se defiende: "Tengo una personalidad que si me decís algo por atrás, voy a contestar. Primero porque si no contestás es 'el que calla, otorga'... pero sí soy una persona que contesta", aseguró.

