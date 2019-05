Mientras continúa reemplazando a su madre, Marcela Tinayre aprovechó el aire de La Noche de Mirtha (El Trece) para confirmar que está soltera y hablar de los mensajitos hot que recibe en su teléfono celular.

"A mí me da la impresión de que no tenés conciencia de lo que provocas", le comentó, pícaro, Beto Casella, uno de los invitados junto con José María Muscari, Maju Lozano, Sergio Lapegüe y Coco Oderigo, a la conductora interina de las legandarias cenas y almuerzos televisivos. "No, no, no, me llevo muchas sorpresas", contestó Tinayre. "¿Te llega algún mensajito al WhatsApp?", replicó el conductor de El Nueve, y la hija de La Chiqui respondió de manera afirmativa.

"Si y voy evaluando. Por Instagram también. En Instagram soy @SoyMarcelaTinayre, y acepto o no acepto", explicó Marcela.Entrando en el juego que mas le gusta, Casella aceleró: "¿Mirás fotitos?", le consultó as la también conductora de Las Rubias (Net TV), pero ella contó que tiene otro tipo de interés. "Voy evaluando. Me interesa más que la foto lo que pongan, porque cuando ponen una boludez para hacerse los simpáticos, chau, le doy ‘rechazar’" indicó.

"No soy fácil. Que te digan ‘te parto al medio’ no me parece bien para empezar. Lo que no me gustan son los jóvenes. Yo no me engancho", confesó. "Me tiran mucha onda los jóvenes pero no me engancho", sostuvo con insistencia.