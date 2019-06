Nico Cabré sueña con volver a ser padre junto a Laurita Fernández

En pareja con Laurita Fernández, Nico no tiene problemas en mostrar lo que siente y después de la desmentida del embarazo de ella, el actor sí contó que no es una idea que descarte.

"Disfruto estar con ella. Cuando empezamos a estar juntos dijimos "ya está, no trabajamos nunca más juntos" y la verdad que le dábamos vuelta a la situación y la obra está casi, casi, escrita para ella, no había chance que no sea ella. Y el hecho de tenerla ahí arriba del escenario, verla crecer fuera de su área de confort, verla tan linda, me sorprende...”, enfatizó sobre lo que viven sobre el escenario

“Estoy feliz, estoy feliz de que nos agarramos de la mano y caminamos juntos. Y cuando tenga que ser, será, y voy a ser muy feliz. Es la mujer con la que sueño en volver a ser padre. No tengo ninguna duda”, enfatizó.