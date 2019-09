¿Qué pasó entre Diego Maradona y Andrea Del Boca?

Conocedora como ninguna del medio, Del Boca sabía que sus dichos sobre el 10 iban a repercutir. Y describió ed que forma el ex astro del fútbol quiso conquistar su corazón: "Yo estaba de gira como cantante en Italia y él jugaba en Nápoles. Un productor nos quiso juntar para trabajar en una película". Por las dudas, la diva aclaró que no fue durante el affaire de Maradona con quien fuera su amiga de entonces, Lucía Galán (Pimpinela). Ambas rompieron amistad cuando años después se cruzó en la vida de ambas otro hombre, Ricardo Biasotti, el padre de la hija de Andrea, Anna Chiara. Aquel amor del año 2000 que convirtió en mamá a Del Boca nunca se tradujo en una convivencia y, según palabras de la diva "él no quería armar una familia".

Volviendo al tema Diego, contó que: "Maradona me quiso dar un beso. No nos pudimos juntar porque yo estaba en Capri y él en Nápoles. Pero tuvo una actitud que me conmovió, cuando llegué al hotel la habitación estaba adornada por millones de rosas rojas desparramadas por todas partes. ¡¡¡¡Parecía un velorio!", bromeó y agregó que Maradona le dejó escrita la frase: "Yo soy el 10, pero vos sos la 100".

La diva de los culebrones fue ambigua cuando se le preguntó una y otra vez sobre la verdadera relación sentimental que la une a su abogado, Juan Pablo Fioribello, quien asumió su defensa un año y medio atrás y dio vuelta la causa que le inició la gestión macrista por "malversación de fondos públicos" en la tira Madre Coraje que nunca salió al aire en la Televisión Pública. Mientras la actriz espera con muchas ansias el juicio oral y público, ella proyecta volver al ruedo. Ya lo hizo con la obra Brujas, pero ahora sería el turno de regresar a la televisión. Por ahora Del Boca no quiere poner rótulos a la relación con su abogado, a ella quiere lanzar como nuevo galán de TV.