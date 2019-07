El episodio se produjo este miércoles después de las 18 horas, cuando el propietario de la compañía de golosinas, Mario Díaz (60), fue sorprendido en su casa por los agresores, que no encontraron la cantidad de dinero que habían ido a buscar e hicieron vivir a la víctima momentos de extrema tensión ya que trató de resistirse y fue golpeado en la cara. "Me pelee y me pegaron, yo no quería que entren a mi casa", dijo en declaraciones a los medios Díaz.

Frente a esta situación, voceros policiales precisaron que una parte de la banda mantuvo al hombre maniatado en su domicilio, mientras la parte restante se movilizaba a la fábrica, ubicada en la intersección de las calles Gran Canaria y República del Libano.

Una vez allí, con las llaves que le habían sustraído al empresario, y con la conbinación de la alarma, se llevaron la suma que pretendían y liberaron al hombre sin mayores heridas, alrededor de las 20.

Oficiales de policía allanaron el lugar para tratar de determinar las pérdidas, en una causa que quedó en manos del fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción 1 de ese distrito.

El hecho se produjo a pocos días de la publicación del informe de la Procuración General bonaerense, que exhibió un incremento en muchos delitos, entre ellos el del secuestro extorsivo, que tuvo un incremento del 50%.

En cuanto a la icónica marca de la zona sur del Conurbano bonaerense, fue fundada por Ángel Lineo de Pascalis en febrero de 1962, que murió en agosto de 2012, con 86 años. Su marca, Capitán del Espacio, hizo del boca a boca su método de publicidad y llegó en 2006 a ganar el Mundial de Alfajores, por encima de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional.