Susana y un encuentro lleno de chismes, complicidades y recuerdos con los Darín

Luego Susana quiso indagar en la relación sentimental del Chino con Ursula Corberó, estrella de La Casa de Papel. "Nos conocimos con Úrsula en una serie antes de la Casa de Papel, en la que no la pegamos como le pasó en La Casa. Se llamaba La Embajada... una serie donde me tocó hablar ¡en tailandés!". Susana preguntó "¿Y vos hablás tailandés?, ¿Como hacías para hacerte entender?", dando un pie da Ricardo y su inefable humor: "Mandaba cualquiera, total nadie entendía nada... Y a Tailandia nunca fuimos por miedo a que nos caguen a patadas".

Luego el Chino contó a instancias de Sú que "Me anoté en ingeniería, pero me arrepentí... no sabía como decirles en casa que quería. A él, sobre todo", dijo señalando a Ricardo quien agregó: "Yo quería alguien en casa que arreglara enchufes, pero no se pudo". Respecto de cómo llegó el Chino a trabajar en España dijo que "en medio de los viajes familiares a España conocimos a Fernando Trueba (director de cine) y allí empecé". Sobre filmar con Penélope Cruz afirmó: "Es encantadora, muy simple, muy tranquila, y a la hora de trabajar te deslumbra. Parece imperceptible hasta que se pone en acción".

Sobre el film, Darín celebró "el haber podido recorrer pueblos chiquitos del interior durante varias semanas. La gente fue muy abierta y confiada, y nos brindaban todo". El momento más divertido vino hacia el final, cuando en las perlitas recordaron antiguas visitas de Darín con el Chino de niño, diciendole "boludito" a su padre.