Tensa tregua entre Marcelo Tinelli y El Trece

"Debido a las diversas informaciones periodísticas de público conocimiento, desde El Trece queremos remarcar el significativo valor que representa Marcelo Tinelli para nuestro canal. Sin duda, queremos confirmar la continuidad de su programa en la emisora. En estos momentos estamos trabajando junto a la producción de Showmatch para su próximo estreno en nuestra señal", misiva que llegó a las 20 horas de ayer de prensa de El Trece.

He aquí la crónica de un día agitado para las partes y que teminó bien, o al menos dando una tregua entre dos que se necesitan pero se miran con recelo. Mañana, teóricamente, se mantiene en pie la reunión que iba a ser cumbre entre director artístico de la emisora, Adrián Suar, y la pata del grupo Clarín, Lucio Pagliaro tras el enfrentamiento sin antecedentes entre el grupo y Tinelli. Cuando arribó al canal en 2006, el conductor tuvo choques pero no se llegó a la artillería pesada de las últimas 48 horas.

La pregunta sigue latente: ¿Cómo seguir en el canal del grupo con el cual Tinelli acaba de tener un cortocircuito pese a esta tregua? De ambos lados ayer fue un día frenético de idas y vueltas. Tinelli y la emisora de Constitución se manejaron con un plan B en caso que no hubiera arreglo. El conductor apuntó su mirada a Canal 9 y El Chueco ya habría hablado con la productora Kuarzo para potenciar al comodín Guido Kazcka.

La semana pasada Tinelli en las redes sociales confirmó la demora de la salida Showmatch a raíz de la extensión de la cuarentena en consonancia con el gobierno. Y días después estalló la guerra entre él y el grupo en torno a una denuncia contra el conductor por supuesta "ilegalidad" de papeles en el traslado de una valija suya en un avión sanitario de Buenos Aires a Esquel (Chubut). Tinelli salió al cruce al afirmar que en esa valija traía medicación para él y una de sus hijas. El diario del grupo comunicacional ayer publicó que además "traía abrigos y chocolates".

Esta pelea casi hace romper relaciones al conductor con su canal, con quien tiene buenas relaciones. Por lo pronto, la intención de Tinelli es arrancar el ciclo (con formato reformulado para respetar a rajatabla el protocolo para evitar el contagio del virus) el 4, 11 u 18 de mayo próximo. En las filas de Tinelli se cree que el canal le corre la fecha con la intención de ahorrar en un año de brutal caída económica donde no estarían "dispuestos" bancar uno de los programas más caros de la televisión argentina. Del lado de Suar el mensaje que le llegaba a Tinelli era de conciliación y en los pasillos se afirmaba que "en Artear lo estamos esperando. Es figura del canal".

Adrián Pallares contó que "fuentes cercanas al conductor de Showmatch aseguran que Suar todavía no se comunicó con él. Todos estarían esperando que baje el enojo de Tinelli por las repercusiones mediáticas de lo de la valija y recién entonces ver cómo siguen. Marcelo esperaba el lunes un llamado de su amigo El Chueco, y ese llamado nunca llegó".

Por el lado de Canal 9, su director artístico, Diego Toni, se hizo eco de las especulaciones que lo tienen a Marcelo Tinelli de un posible regreso: "No hay nada hasta este momento. Todo lo que se dice es atribuible a las especulaciones del mercado ante un hecho de estas características. Siempre fuimos respetuosos de los artistas que mantienen un vínculo con otros canales, y lo vamos a seguir respetando y manteniendo. Por el momento no hay nada más que ello, y el vínculo que mantenemos con la productora de Marcelo Tinelli es de hace mucho tiempo, como proveedora de contenidos. Y estamos muy contentos con eso".

Tinelli había recalado en Canal 9 en 2005 tras una fuerte pelea en Telefé por diferencias irreconciliables con quien fuera el director de Contenidos de aquél entonces en Telefé, Claudio Villarruel. No es un dato menor que a ese puesto llegó gracias a ser su mano derecha en la producción de Showmatch. Villarruel reemplazó a Gustavo Yankelevich y durante su gestión 1999-2010, perdió a Tinelli. En Canal 9 desde hace dos años, la productora de Marcelo Tinelli mantiene al aire el ciclo diario Hay que Ver que animan todas las tardes el dúo Denise Dumas y José María Listorti (éste último un soldado de Tinelli, el histórico en la productora).

Por lo pronto, en la televisión el duelo que mantienen Tinelli y el grupo comunicacional de El Trece está en una tensa tregua. Seguramente en la reunión de hoy habrá novedades. Marcelo quiere unicidad en el canal lo aman, pero en otros medios del grupo no le dejan pasar una y no es tratado con complacencia. Para colmo, estar en Esquel no le permite aceitar su trabajo para el regreso.