Arrancó un paro universitario nacional por 48 horas

"No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes", sostuvo el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) en un comunicado.

La entidad, que nuclea a los sindicatos Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, UDA y FATUN, expresó que "la universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza".

image.png

La medida de fuerza implicará un cese de las clases en universidades nacionales durante este martes 4 de junio y el miércoles 5 de junio. Al mismo tiempo, los gremios marcharán al Congreso de la Nación a partir de las 12.

En tanto, el gobierno nacional le ofreció a las organizaciones sindicales un ajuste salarial acumulado del 61,4% frente a una inflación del 122,5%. El número cristaliza una pérdida del 42% en el poder adquisitivo de los docentes.

"Es inaudita la falta de seriedad y la irresponsabilidad de los funcionarios del Gobierno en un negociación tan importante para el normal funcionamiento de las universidades nacionales, como lo es la del salario de las y los trabajadores docentes", aseveró el secretario general de CONADU, Carlos De Feo.

"Negociación que además viene con un retraso importante. El paro de 48 horas, definido de manera masiva, demuestra el malestar y el enojo de la docencia universitaria de todo el país frente a esta repetida situación de destrato", cerró.

Los docentes de ADUBA no se suman al paro a la espera de una respuesta del Gobierno

El pasado martes 28 de mayo, los sindicatos universitarios docentes y nodocentes fueron convocados a una reunión con la ministra de Capital Humano y el subsecretario de políticas universitarias.

Allí se les transmitió a los funcionarios las demandas de los trabajadores universitarios sobre la perdida salarial frente a la inflación y la restitución del FONID, entre otros reclamos.

En dicha reunión, la ministra se comprometió a conversar las demandas con el ministro de economía y a dar una respuesta el jueves 6 de junio.

Por este motivo, los trabajadores y trabajadoras docentes de la UBA y otras universidades públicas, se encuentran realizando las actividades habituales, a la espera de una respuesta del gobierno nacional.

En función de esto, participarán en el plenario de secretarios generales convocado por FEDUN, el próximo viernes 7 de junio, donde se evaluará la propuesta que se recibirá.

En caso de que la misma resulte insuficiente, se convocará a un paro de 48 horas para la semana del 10 de junio junto a FATUN y otros sindicatos docentes.

“Las y los trabajadores de las universidades, reafirmamos nuestro compromiso en defensa de nuestro salario, levantando las banderas de la universidad pública, gratuita y de calidad”.