El Docke intentará ganar para subirse a la punta

El triunfo de Armenio lo volvió a posicionar al Tricolor tres puntos por encima del Azul y Oro, que esta tarde tendrá la chance, en su casa, de volver a treparse a la posición de privilegio en la Primera C.

C on la intención de volver a llegar a lo más alto de la Primera C, Dock Sud enfrentará a Deportivo Merlo desde las 17, en el Estadio de los Inmigrantes, para cerrar la fecha 22 del campeonato.