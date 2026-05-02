El jefe de la Fuerza Aérea británica ratificó que la defensa de Malvinas es "innegociable"

Según esa publicación, entre las evaluaciones internas de Washington apareció la posibilidad de revisar apoyos y posicionamientos geopolíticos en distintas regiones, incluido el Atlántico Sur.

El documento también sugirió un eventual respaldo estadounidense a la reivindicación argentina sobre las Malvinas, una versión que generó fuerte repercusión tanto en Londres como en Buenos Aires.

El despliegue británico se actualiza

En ese contexto, Knighton remarcó que el despliegue británico en las islas no permanece inmóvil, sino que se actualiza de manera permanente en función de los desafíos estratégicos globales. También destacó que la RAF mantiene una coordinación estrecha con las demás ramas de las Fuerzas Armadas británicas apostadas en el área, con el objetivo de preservar la capacidad operativa conjunta.

La repercusión política también alcanzó a la Argentina. De acuerdo con el trascendido publicado por el medio británico, el presidente Javier Milei reiteró ante autoridades de Estados Unidos que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. A esa posición se sumaron declaraciones recientes de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien convocó a los kelpers a “volver a su país”.

Las palabras del jefe de la RAF reafirman así la histórica posición británica sobre el archipiélago y vuelven a poner en evidencia que la cuestión Malvinas continúa siendo un punto de sensibilidad diplomática y estratégica en el vínculo entre la Argentina, el Reino Unido y las principales potencias occidentales.