El jefe de la Fuerza Aérea británica ratificó que la defensa de Malvinas es "innegociable"

El jefe de la Real Fuerza Aérea británica, Sir Richard Knighton, aseguró que la protección militar de las Islas Malvinas constituye una prioridad “innegociable” para el Reino Unido.
El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Richard Knighton, ratificó que la defensa de las Islas Malvinas continúa siendo una prioridad estratégica “innegociable” para el Reino Unido y confirmó que las unidades militares desplegadas en el Atlántico Sur permanecen en estado de “máxima alerta”.
Las declaraciones del máximo responsable de la fuerza aérea británica volvieron a colocar a las islas en el centro de la discusión diplomática y militar. Knighton sostuvo que la presencia de efectivos, aviones de combate y personal especializado en la base de Mount Pleasant garantiza la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad y permite mantener el control efectivo del espacio aéreo de la región.
“Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las islas es absoluto”, afirmó el jefe militar. En la misma línea, vinculó el actual nivel de vigilancia con la necesidad de sostener una capacidad de disuasión creíble frente a cualquier escenario que, según la visión de Londres, pudiera alterar la soberanía británica sobre el archipiélago.
El pronunciamiento se produjo en medio de un nuevo foco de tensión internacional. En los últimos días, el diario británico The Telegraph difundió el contenido de un memorando del Pentágono en el que se detallaban distintas alternativas de política exterior y defensa ante la falta de respuesta de aliados europeos frente a las acciones en Irán.
Según esa publicación, entre las evaluaciones internas de Washington apareció la posibilidad de revisar apoyos y posicionamientos geopolíticos en distintas regiones, incluido el Atlántico Sur.
El documento también sugirió un eventual respaldo estadounidense a la reivindicación argentina sobre las Malvinas, una versión que generó fuerte repercusión tanto en Londres como en Buenos Aires.
En ese contexto, Knighton remarcó que el despliegue británico en las islas no permanece inmóvil, sino que se actualiza de manera permanente en función de los desafíos estratégicos globales. También destacó que la RAF mantiene una coordinación estrecha con las demás ramas de las Fuerzas Armadas británicas apostadas en el área, con el objetivo de preservar la capacidad operativa conjunta.
La repercusión política también alcanzó a la Argentina. De acuerdo con el trascendido publicado por el medio británico, el presidente Javier Milei reiteró ante autoridades de Estados Unidos que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. A esa posición se sumaron declaraciones recientes de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien convocó a los kelpers a “volver a su país”.
Las palabras del jefe de la RAF reafirman así la histórica posición británica sobre el archipiélago y vuelven a poner en evidencia que la cuestión Malvinas continúa siendo un punto de sensibilidad diplomática y estratégica en el vínculo entre la Argentina, el Reino Unido y las principales potencias occidentales.