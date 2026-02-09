Moria Casán confesó que Fito Páez le pidió "la mano" de Sofía Gala

"Ellos se adoran como amigos de toda la vida, son una tribu, una familia. Yo lo adoro a Fito, la protege mucho a Sofía, es el hombre de la familia", confió Moria, en un móvil con Infama, el programa de Marcela Tauro, por América, sobre el especial vínculo que une al cantante con su hija.

"Pareja no son, habrán tenido algún contacto alguna vez...", se sinceró Casán, protagonista de la pieza teatral Cuestión de género, sobre la Calle Corrientes, al ser consultada sobre si la relación entre el cantante y la actriz superó una amistad que conservan y se alimenta, a lo largo de los años.

"Fito me ha ofrecido dos o tres cenas para pedirme la mano de mi hija", sorprendió "la one", en vivo, sobre las instancias en las que llegó el lazo entre Fito y su hija en el que, claramente, la también conductora dejó en claro que el artista quería ir más allá y dar un gran paso de vida con Gala.

MORIA DEFINIÓ EL VÍNCULO DE FITO CON SOFÍA

"Yo encantada, pero él dice que Sofía no le da bola. Yo la mano creó que se la dio", contó Moria, en primera persona, dejando en claro que ella aceptaría que Fito se convierta en su yerno, en el caso de avanzar una posibilidad de formalizar una relación con su heredera, Sofía.

Sofía Gala, nota 2 La declaratoria de amor de Fito a Sofía, en redes sociales, por el cumpleaños de la actriz.

"Es una amistad de años, viajaron juntos. Era una invitación que Fito había hecho a toda la familia a la casa que tiene él en Brasil: mi hija, los chicos, Galmarini", contó Casán, sobre una de las propuestas que recibió de Paéz, a partir de la relación que lo une con Gala.