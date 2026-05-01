Día del Trabajador: cómo funcionan transporte, servicios y comercios este 1° de mayo en el AMBA

Entre los incrementos al comenzar el último mes del año, se cuenta el del transporte público. Colectivos, trenes y subtes operan con cronograma de domingo y frecuencias más espaciadas.

Las líneas ferroviarias del AMBA funcionan con cronograma reducido, mientras que el subte y el Premetro comienzan a prestar servicio alrededor de las 8 y finalizan antes que en días hábiles, con frecuencias más espaciadas durante toda la jornada.

Bancos y trámites: sin atención presencial

El 1° de mayo también es feriado bancario, por lo que no hay atención en sucursales en todo el país.

bancos cerrados Sin atención en sucursales, las operaciones se canalizan por cajeros, home banking y apps.

Sin embargo, continúan operativos los cajeros automáticos, el home banking y las aplicaciones móviles, lo que permite realizar pagos, transferencias y otras gestiones básicas. Las operaciones presenciales deberán postergarse hasta el próximo día hábil.

Salud: guardias activas y atención limitada

El sistema de salud funciona bajo un esquema de guardias mínimas, con atención centrada en urgencias y emergencias.

En la Ciudad de Buenos Aires, los hospitales mantienen activas sus áreas críticas durante las 24 horas, pero los consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y centros de diagnóstico permanecen cerrados, por lo que los turnos programados serán reprogramados.

Recolección de residuos: esquema dispar según el distrito

El servicio de recolección presenta diferencias según la jurisdicción. En varios municipios del conurbano puede haber servicio reducido o suspensión, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires funciona con normalidad durante toda la jornada.

Administración pública: dependencias cerradas

La administración pública nacional, provincial y municipal no atiende al público, salvo guardias en áreas esenciales.

En la Ciudad, permanecen cerradas dependencias como AGIP, el Registro Civil -con guardia mínima para defunciones-, la Dirección de Rentas y las sedes comunales, así como oficinas vinculadas a licencias de conducir y trámites de infracciones.

Estacionamiento y peajes: cambios en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, no rige el estacionamiento medido y se permite estacionar en avenidas donde normalmente está prohibido en días hábiles de 7 a 21.

De todos modos, se mantienen las restricciones en carriles exclusivos, ciclovías y zonas señalizadas.

Los peajes funcionan con esquema de fin de semana, con horas pico establecidas entre las 11 y las 15 en sentido a Provincia y entre las 17 y las 21 hacia el centro.

Educación: sin clases en todos los niveles

En línea con el calendario oficial, no hay actividad educativa en ningún nivel, tanto en escuelas públicas como privadas.

Seguridad y emergencias: operativos durante las 24 horas

Los servicios de seguridad y emergencia mantienen su funcionamiento habitual, con guardias activas durante toda la jornada.

Esto incluye a la Policía, Bomberos y las líneas de atención como el 911 y el 103, que continúan operativas ante cualquier situación crítica.

Comercio: apertura irregular y horarios especiales

El sector comercial presenta un panorama dispar. Muchos supermercados, shoppings y centros comerciales no abren o lo hacen con horarios reducidos, mientras que los comercios de cercanía dependen de la decisión de cada propietario.

Desde las cámaras del sector recomiendan verificar previamente los horarios antes de realizar compras o salidas.

Cultura y espacios públicos: mayoría cerrados, con excepciones

Gran parte de la oferta cultural permanece cerrada durante el feriado. No hay actividad en museos, el Teatro Colón, la Usina del Arte ni el Centro Cultural Recoleta, entre otros espacios.

También permanecen cerrados espacios verdes como el Jardín Botánico, el Ecoparque y las reservas ecológicas porteñas.

Como excepción, algunas bibliotecas públicas permanecen abiertas con horarios especiales, ofreciendo alternativas para quienes decidan aprovechar la jornada de descanso.