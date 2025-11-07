El Palomar: Un menor delincuente fue abatido durante un intento de robo

Mario López, que es oficial primero retirado de la policía porteña, respondió con su pistola Bersa calibre 9 mm a la agresión de los delincuentes. Uno de los adolescentes cayó herido y murió a pocos metros, mientras que su acompañante lo abandonó y logró escapar.

En el lugar trabajaron personal del SAME, efectivos de la comisaría 6ª de Morón y la fiscalía N° 7, a cargo del doctor Tomassone, que por el momento no tomó medidas judiciales contra el agente.

Cuatro delincuentes menores de edad abatidos

Con este hecho, ya son cuatro los menores de edad muertos en circunstancias parecidas en El Palomar y alrededores. Días atrás, Ariel Muñoz, de 16 años, fue abatido por un policía que hacía viajes como chofer de aplicación. También se registró el fallecimiento de dos adolescentes que intentaron asaltar a un comisario retirado.

Desde la fiscalía indicaron que continúan las pericias balísticas y que se esperan los resultados de la autopsia para determinar cómo ocurrieron los hechos.