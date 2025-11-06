Espectáculos |

Pachu Peña se separó después de 26 años de matrimonio: ¿Quién es su nuevo amor?

El humorista terminó su matrimonio de casi 3 décadas con Felicitas Moyano. Y ahora está en pareja con una mujer a la que le lleva más de dos décadas de diferencia.

Pachu Peña terminó su relación con Felicitas Isse Moyano, la madre de sus cuatro hijos, Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina, con quien tuvieron una unión por casi 3 décadas. Y decidió apostar nuevamente al amor tras enamorarse de una mujer vinculada al mundo del espectáculo, con la que se llevan más de dos décadas de diferencia.

La pareja de Pachu con Felicitas, que inició su historia en Rosario, provincia de Santa Fe, decidió separarse tras atravesar una crisis profunda. La noticia de la ruptura se mantuvo en reserva durante un tiempo, hasta que este martes en Puro Show, por El trece, el humorista decidió confirmarla y hablar abiertamente sobre su situación sentimental actual.

“Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada...”, se sinceró Peña, al hablar del final de su relación de pareja por más de dos décadas y el comienzo de su nueva historia de amor. Y, luego, el actual integrante del stream de Marcelo Tinelli, en Carnaval, agregó sobre su presente amoroso.

“Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga", reconoció Pachu, quien está viviendo una etapa diferente en su vida. “No estoy proyectando nada, es un día a día... Estoy muy bien, pensando en mis hijos”, compartió el artista, cuidadoso en sus definiciones, a la hora de las declaraciones públicas.

QUIÉN ES LA NUEVA PAREJA DE PACHU

La nueva pareja de Pachu se llama Paula Paparella. Y, claro, su apellido no pasa desapercibido. Porque Paula es empresaria e hija del fundador y dueño de las cadenas de peluquerías Leo, una más prósperas y exitosas del país, que se instaló en el mercado y que se mantiene a lo largo de los años.

Paula Paparella es la nueva novia de Pachu.

Paula tiene 42 años, es soltera y no tiene hijos ni compromiso algo. Y con Peña se llevan una diferencia de 21 años, algo que para disfrutar de su amor no es impedimento alguno. Porque según cuentan allegados a los nuevos enamorados. "Están muy enganchados... La edad de ambos no tiene ninguna importancia porque la pasan bien".

Pachu Peña nuevamente enamorado

