La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en octubre

Con la confirmación de estos datos, en que lo que va de 2025 la inflación acumuló 25,3% y llegó a 33,6% en los últimos 12 meses.

Mientras que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer los datos de inflación a nivel nacional el próximo miércoles 12 de octubre.

Todos los rubros

Las divisiones con mayor incidencia en la Ciudad fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, que en conjunto explicaron 64,8% del alza general.

El rubro de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se incrementó 2% e incidió con 0,40%en la suba mensual del IPCBA.

Los principales motores del aumento fueron las subas en los alquileres, expensas y servicios de reparación. Esta división representó 17,4% de la ponderación del índice y mostró un alza interanual de 38,8%.

Mientras que el rubro Salud tuvo un alza del 2%, con una incidencia de 0,19%, impulsada por el aumento de la medicina prepaga. Por su parte, el Transporte subió 1,9% y sumó 0,21 puntos, principalmente por incrementos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, más una leve alza en automóviles. Las caídas en los pasajes aéreos atenuaron la suba del sector.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento fue de 2,1%, con un aporte de 0,36 puntos al nivel general. Los mayores incrementos se observaron en pan y cereales (2,7%), frutas (8,6%) y carnes y derivados (1,7%). Esta división tuvo un peso de 17,1% en la canasta y exhibió un aumento interanual de 28,1%.

El rubro Restaurantes y hoteles aumentó 2,1%, lo que representó una incidencia de 0,24 puntos, debido a subas en los precios de alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. En los últimos doce meses, la suba fue de 38,1%, con una variación acumulada del 27,3% en el año.

La Educación subió 2,4% en octubre y 44,8% interanual, mientras que los Seguros y servicios financieros encabezó los incrementos mensuales con 3,6% y acumuló 62% en el último año.

Los Bienes aumentaron 2,2%, superando a los Servicios, que subieron 2,1%. Entre enero y octubre, los primeros registraron un alza de 19,3% y los segundos 29,2%. Interanualmente, los Bienes quedaron en 23,7% y los Servicios se desaceleraron hasta 40,3%, con una baja de 2,4% frente a septiembre.

El capítulo Resto IPCBA (proxy de inflación núcleo) mostró una variación de 2,2% mensual y 35,5% interanual. Los precios Regulados subieron 1,9% y 32,8% interanual, impulsados por prepagas, combustibles y educación formal.

El grupo de Estacionales subió 2,8%, principalmente por alzas en paquetes turísticos, frutas y prendas de vestir, aunque esto fue compensado parcialmente por la baja en pasajes aéreos. En el último año, estos bienes y servicios acumularon una suba de 19,7%, 2,6 puntos por encima del mes anterior.

Los sectores con mayores incrementos interanuales fueron Seguros y servicios financieros (62%), Educación (44,8%), Salud (37,3%), Vivienda y servicios básicos (38,8%) y Restaurantes y hoteles (38,1%).

Además, destacaron Recreación y cultura, con una suba mensual de 3,2% y una interanual de 36,1%, y Cuidado personal, protección social y otros productos, con un aumento de 3,3% mensual y 39,1% interanual.

En el apartado de Transporte, el incremento interanual llegó a 34,6%, sostenido por la adquisición de vehículos (25,8%) y el funcionamiento de equipos de transporte personal (39,2%). El transporte aéreo registró una baja mensual de 9,2%.