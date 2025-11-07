El Tesoro pagó US$ 796 millones al FMI

Tras el pago de intereses al organismo internacional, los activos internacionales del BCRA bajaron y quedaron en 40.260 millones de dólares.

El Tesoro pagó este viernes al Fondo Monetario Internacional (FMI) un vencimiento de intereses de deuda por US$ 796 millones y las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedaron en 40.250 millones de dólares.

Se trata de un desembolso al organismo internacional de crédito que estaba previsto para la semana pasada, pero finalmente no se realizó.

Es el último pago del año que el Gobierno debe hacerle al Fondo en el marco del acuerdo que renegoció la actual gestión con el organismo.

El Ministerio de Economía tuvo que comprarle al BCRA dólares para realizar este pago, que se hizo con Derechos Especiales de Giro (DEG) que estaban en manos del regulador monetario. A tal fin, el Tesoro tuvo que hacer un nuevo canje de Letras Intransferibles, tal como lo hizo en los últimos días.

