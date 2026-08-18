Cuál es la mejor billetera virtual en Argentina en 2026

Qué criterios tener en cuenta al elegir una billetera virtual

• Comisiones y costos ocultos: revisá cuánto cobra la app por transferencias, recargas o retiros antes de elegir.

• Atención al cliente: una buena billetera debería resolver reclamos y bloqueos de forma rápida, algo que suele notarse recién cuando algo sale mal.

• Funciones disponibles: pagos QR, tarjeta virtual, cuenta en dólares o posibilidad de recibir pagos internacionales son diferenciales según el uso que le des.

• Seguridad y respaldo: verificación en dos pasos, historial de la empresa y transparencia sobre cómo se resguardan los fondos.

• Compatibilidad con pagos internacionales: clave para freelancers, vendedores o cualquiera que cobre desde el exterior.

Billeteras virtuales en Argentina: no todas resuelven lo mismo

No todas las billeteras virtuales están pensadas para lo mismo. Algunas se enfocan exclusivamente en pagos y transferencias en pesos dentro del país, mientras que otras suman la posibilidad de recibir pagos internacionales, mantener parte de los fondos en dólares digitales (USDC) o acceder a una cuenta en Estados Unidos.

Elegir entre unas y otras depende de para qué la vas a usar: si buscás algo simple para pagos del día a día, o algo que además te resuelva el cobro de clientes o plataformas del exterior.

Qué ofrece Airtm dentro de este panorama

Airtm se ubica en el segundo grupo: permite recibir pagos internacionales, mantener fondos en dólares digitales y, en el caso de Argentina, pagar con QR en comercios que acepten este método.

También ofrece una Cuenta Virtual USA para quienes necesitan datos bancarios en Estados Unidos, algo que la diferencia de las billeteras enfocadas únicamente en el mercado local.

Cómo abrir una cuenta dólares en Airtm

El proceso para empezar a usar Airtm incluye algunos pasos simples:

1. Creá tu cuenta en Airtm con tu correo electrónico. El registro es completamente digital.

2. Verificá tu identidad para habilitar las funciones principales de la plataforma.

3. Activá tu Cuenta Virtual USA si necesitás recibir pagos desde Estados Unidos.

4. Empezá a usar la app para pagos QR, transferencias, pagos con tarjeta virtual o para recibir fondos internacionales, según lo que necesites.

Así de fácil podés recibir tus fondos en dólares digitales (USDC) y retirarlos a pesos cuando lo necesites, según los métodos disponibles en Argentina.

¿Conviene tener más de una billetera virtual?

Tener una billetera como Airtm no significa dejar de usar la que ya tenés para pagos del día a día. De hecho, es común combinar una billetera para pagos y transferencias en pesos con otra, como Airtm, que permita recibir pagos internacionales o mantener una parte de los ingresos en dólares digitales.

Lo importante es que cada herramienta cumpla bien su función específica, en lugar de forzar una sola app a resolver todo.

Elegir la billetera adecuada es una decisión personal

No existe una única billetera virtual que le sirva a todo el mundo: depende de si necesitás algo simple para el día a día o algo que además te permita operar con dólares y pagos internacionales. Comparar comisiones, atención al cliente y funciones disponibles antes de elegir ayuda a evitar sorpresas.

Si querés probar una billetera con opción de dólares digitales y Cuenta Virtual USA, podés crear tu cuenta en Airtm acá.