Los moto g con más batería, IA y funciones inteligentes

Históricamente asociada a la gama premium, ahora se vuelve mucho más accesible dentro del ecosistema Motorola, llegando incluso a convertirse en un estándar total del portafolio en mercados clave de la región1.

Más autonomía

La batería continúa siendo uno de los aspectos más valorados por quienes utilizan el smartphone para trabajar, estudiar, jugar o consumir contenido durante todo el día3.

Los nuevos moto g incorporan baterías de mayor capacidad junto con la carga rápida TurboPower™, reduciendo los tiempos de espera y permitiendo volver rápidamente a la actividad.

Los moto g67 y moto g77 cuentan con baterías de 5.200 mAh2 y carga TurboPower™ 304, capaz de ofrecer un importante impulso de energía en apenas unos minutos. El mismo equilibrio entre autonomía y velocidad de carga también está presente en el moto g max, que combina una batería de 5.200 mAh² con TurboPower™ 30 4.

El moto g47 también apuesta por una batería de 5.200 mAh 2, capaz de ofrecer hasta 42 horas de autonomía3, junto con carga TurboPower.

Si pensabas que los 5.200 mAh estaban reservados a los moto g más costosos, dejame decirte que estabas equivocado. El moto g17 power incorpora una batería de 6.000 mAh5, mientras que el moto g17 ofrece 5.200 mAh2, ambos acompañados por carga rápida TurboPower™ y una batería diseñada para conservar la mayor parte de su capacidad original incluso después de años de uso diario6.

Inteligencia artificial para obtener mejores fotos

La inteligencia artificial también ganó protagonismo dentro de la familia moto g. En el campo de la fotografía es donde esto cobra más notoriedad.

Todos los modelos incorporan funciones que simplifican la edición fotográfica y ayudan a obtener mejores resultados sin conocimientos avanzados.

Entre las herramientas disponibles se encuentran Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur, Auto Frame, el Modo Retrato8 basado en IA y la Captura Automática de Sonrisas, que permiten mejorar imágenes con apenas unos toques.

En el caso del moto g77, Motorola incorpora la primera cámara de 108 MP con zoom sin pérdida de calidad de 3x en un moto g, mientras que el moto g67 integra un sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con tecnología Quad Pixel10 para obtener fotografías más luminosas.

La IA no es lo único que hace mejor a las cámaras. ¿Hubieras pensado que un moto g podía tener una cámara de 200 MP? El moto g max demuestra que eso es cierto: posee el sistema de cámara más avanzado de la historia de la familia moto g, encabezado por un sensor principal de 200 MP9 con estabilización óptica (OIS), tecnología Ultra Pixel, zoom sin pérdida de calidad de 2x, cámara ultra gran angular y una cámara frontal de 32 MP11.

Más experiencias inteligentes y rendimiento fluido

Para soportar el uso diario sin ralentizaciones, los equipos de Motorola incorporan chipsets de alto rendimiento y la tecnología RAM Boost, que consiste en “tomar prestado” espacio de almacenamiento para convertirlo en memoria cuando se están ejecutando tareas que demandan más potencia.

Así, por ejemplo, el moto g77 ofrece hasta 24 GB de RAM12 y el moto g67 hasta 12 GB de RAM12 (en ambos casos combinando la memoria física con la virtual), junto a un almacenamiento generoso de hasta 256 GB13.

El ecosistema de software añade capas de interacción vanguardistas:

Gemini de Google : Integrado para chatear14, potenciar ideas, redactar correos o planificar eventos usando texto, voz o imágenes.

: Integrado para chatear14, potenciar ideas, redactar correos o planificar eventos usando texto, voz o imágenes. Círculo para buscar con Google : Permite buscar información al instante trazando un círculo o resaltando cualquier elemento en pantalla sin cambiar de aplicación.

: Permite buscar información al instante trazando un círculo o resaltando cualquier elemento en pantalla sin cambiar de aplicación. Desbloqueo facial: Mayor seguridad e inmediatez con solo mirar la cámara frontal.

El apartado de diseño y resistencia también cobra protagonismo en el rango de dispositivos más accesibles. Por ejemplo, el moto g17 power y el moto g17 se visten con un acabado de cuero vegano premium y protección Corning® Gorilla® Glass 3 contra rayones, disponibles en una paleta de colores seleccionados por Pantone (Evening Blue, Alaskan Blue, Tarmac y Bordeaux).

Adicionalmente, la experiencia auditiva se potencia en los nuevos moto g mediante altavoces estéreo duales con Dolby Atmos®. En equipos como moto g max, moto g77 y moto g67 se suma la certificación Hi-Res15, logrando un sonido notoriamente más potente en comparación con la generación anterior16.

Diseño pensado para durar

Motorola también reforzó el diseño de varios integrantes de la familia.

El moto g17 y el moto g17 power presentan acabados inspirados en cuero, protección Corning® Gorilla® Glass 3 y colores seleccionados junto a Pantone, ofreciendo una combinación entre estilo y durabilidad.

Por su parte, los moto g max, g77, g67 y g47 incorporan resistencia de grado militar17, una característica que mejora la protección del equipo frente a las exigencias del uso cotidiano.

Con esta evolución, la familia moto g continúa incorporando características que antes estaban disponibles únicamente en smartphones premium. La combinación de baterías de larga duración, herramientas de inteligencia artificial, cámaras cada vez más avanzadas, NFC, RAM Boost y experiencias inteligentes demuestra cómo la línea sigue ampliando sus capacidades para responder a las necesidades de un mayor número de usuarios.

Dónde comprar los nuevos moto g

Los nuevos smartphones de Motorola pueden conseguirse en la tienda oficial de Motorola Argentina.

El moto g17 aparece como una de las opciones más accesibles para quienes buscan ingresar al ecosistema Motorola con funciones avanzadas de conectividad, inteligencia artificial y autonomía optimizada.

Los moto g max, moto g67, moto g77 y moto g47 apuntan a usuarios que priorizan rendimiento, productividad y experiencias premium.