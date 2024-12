En 2024, hubo 75 robos por día a ancianos en sus casas

La cifra es un promedio de los hechos registrados en 2024 y surge del análisis de causas iniciadas en las fiscalías de instrucción por robos sufridos en viviendas durante este año en la zona del AMBA por personas mayores de 65 años. "Se trata de episodios con ingreso de personas en viviendas, cometidos dentro de los hogares de las víctimas", señaló una fuente judicial a Diario Popular.

El caso descripto al comienzo se concretó el 20 de octubre pasado, cuando hombres armados asaltaron la vivienda de un matrimonio de jubilados y se llevó 500.000 pesos, según detallaron fuentes policiales. Las víctimas se encontraban en plena merienda. En las imágenes, se observa que uno de los delincuentes cubría su rostro con usando barbijo y gorra, mientras que su cómplice tenía puesta la capucha del buzo y su boca cubierta, al parecer, con una bufanda. De inmediato, los ladrones cerraron las cortinas y, tras advertir que había una cámara detrás de la mesa principal, la desactivaron. Luego, comenzaron a recorrer la propiedad, mientras los dueños les pedían que se mantuvieran calmos: "Tranquilo, pibe", le decía el hombre. "Hagan lo que tengan que hacer, yo me quedo acá, no me voy a mover", trataba de serenarlos la mujer.

Por otra parte, hace una semana, en la previa de la Navidad, una violenta entradera conmocionó al barrio de Don Bosco, en Quilmes, cuando dos delincuentes ingresaron a la casa de una pareja de jubilados de 83 años haciéndose pasar por jardineros. Una vez adentro los golpearon y les robaron.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Chiclana y Lomas de Zamora, en una zona que, según vecinos, sufre un aumento de la inseguridad en los últimos años.

Todo comenzó cuando Noemí, confiada, salió al frente de su casa. Esperaba al jardinero, pero en su lugar encontró a dos hombres que merodeaban la zona. Confusa le preguntó a uno de ellos si se trataba del empleado. El hombre, vestido con una vieja camiseta suplente de la Selección Argentina, aprovechó la oportunidad y respondió que sí.

Una vez adentro, lo peor: el primer delincuente comenzó a revisar las habitaciones, mientras buscaba objetos de valor. Al poco tiempo salió nuevamente al exterior y llamó a su cómplice, que esperaba fuera de la vivienda.

Cuando el segundo ladrón ingresó, fue directamente hacia Mario, quien se encontraba en silla de ruedas, con movilidad reducida. En un intento de inmovilizarlo, pretendió envolverle la cara con un repasador, pero el hombre logró zafarse y activar la alarma de emergencia.