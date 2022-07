A 60 años del primer show en vivo de los Rolling Stones

El grupo está formado por Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Brian Jones, el pianista Ian Stewart, el baterista Mick Avory y el bajista Dick Taylor, quien se iría a las pocas semanas del concierto, sustituido por Bill Wyman.

La joven banda de blues británica tuvo que pedir prestados algunos de los instrumentos y amplificadores para su primer show y la actuación marcó el punto de partido para una de las bandas más famosas y exitosas de todos los tiempos.

Unos días antes de ese jueves 12 de julio de 1962, el guitarrista Alexis Korner de Blues Incorporated fue invitado a participar en el programa de radio Jazz Club de BBC Radio. El problema es que su banda tocaba todos los jueves en el Marquee y al dueño del lugar, Harold Pendleton, no le gustaba saber que ese día se iba a perder una de sus atracciones.

image.png Los Rolling Stones tocaron 16 canciones esa noche

Para solucionar el problema, Korner pidió ayuda a unos jóvenes músicos que vivían allí en busca de oportunidades. Quienes debían ocupar la vacante eran nada menos que Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor.

En la batería, nadie sabe quién actuó realmente, si fue Tony Chapman o Mick Avory. Charlie Watts solo se uniría oficialmente a la banda unos meses después.

El caso es que esta fue la primera actuación bajo el nombre de Rolling Stones. En ese momento, la revista Jazz News publicó la primera entrevista de Jagger, en la que expresó una peculiar preocupación: "Solo espero que no piensen que somos una banda de rock and roll".

Hace diez años, cuando el mítico primer show celebraba su 50 aniversario, Mick Jagger recordó en una entrevista: "Sigue siendo el mismo nombre, pero solo Keith y yo seguimos en la banda. Traté de averiguar cuándo fue el primer concierto de Charlie, y ninguno de nosotros lo recuerda realmente, nadie lo sabe".

En su biografía "Life", Keith Richards recuerda haber tocado clásicos del blues como Dust My Broom , Confessin' The Blues y Got My Mojo Working.

El hito es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que la banda sigue activa y dando shows. En junio, el grupo inició la etapa europea de la gira Sixty, que celebra su 60 aniversario. Lamentablemente, sin Charlie Watts, quien murió en 2021.