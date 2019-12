Hammer Films, la leyenda del horror británico es un libro escrito por varios expertos en el género del chucho que sacó a la venta la editorial Cuarto Menguante, especializada en libros sobre cine.

Ya han salido de esta factoría otros exponentes del buen hacer en este arte como son Encerrados toda la noche: el cine de John Carpenter (de Matías Orta), La Pesadilla Americana: el cine de David Lynch (Pablo Suárez), Cuerpos Fuera de Control: el cine de David Cronenberg (Matías Orta) y ahora le toca el turno a Hammer Films, una productora que si bien fue creada en 1934 tuvo su momento de gloria desde la segunda mitad de la década de 1950 hasta mediados de la década de 1970.

Fundada por William Hinds y James Carreras, el negocio dio gran salto en 1957 cuando comenzaron a realizar películas de bajísimo presupuesto para las grandes distribuidoras norteamericanas como Universal Pictures o Warner Bros, Columbia Pictures y Metro Goldwin Meyer (MGM), entre otras.

Trailer de "The Phantom of the Opera" (Hammer Films, 1962)