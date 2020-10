A "Cachete" Sierra le falló el homenaje a "Casi Ángeles"

y2mate.com - ¡Para el fandom! Agustín Sierra, Rochi Igarzabal e Inbal Comedi cantaron hits de Casi Ángeles_1080p.mp4

Como parte de la gala de tríos vocales en los que los competidores del "Cantando 2020" invitan a una figura para que participen de una performance, Agustín "Cachete" Sierra convocó a su ex compañera de elenco de "Casi Ángeles", Rochi Igarzabal, pero no obtuvo el resultado esperado.

“Si hubo emoción, no la sentí… No me gustó”, la actuación dijo Nacha Guevara, quien se caracteriza por un alto nivel de exigencia. Pero no fue el única juez que tuvo un juicio negativo para "Cachete".

“Me da cosa decirles lo que siento porque, en realidad, me caen muy bien. Les pido perdón, pero… Quedaste muy expuesto, Agustín. Y a Inbal (Comedi), no la sentí muy segura”, dijo Karina la Princesita. En tanto, Oscar Mediavilla reconoció que arrancaron bien, pero “fueron derrapando” y Moria Casán cerró: “Fue una performance muy precaria. Sé que Casi Ángeles fue un éxito importantísimo y que marcó la vida de mucha gente, pero hoy no pasó nada”.

El trío eligió un enganchado con varias canciones de la comedia de Telefe (2007 y 2010) que no le gustó al jurado. Pero los participantes no estuvieron de acuerdo con la calificación.

“Acabamos de escuchar y no fue tan mal. No hubo algo que dijeras 'callen a este perro’”, dijo entre enojado y desilusionado Cachete. Antes le había preguntado a sus seguidores en Instagram: “¿Les gustó o no les gustó?" y Rochi, super sonriente respondió que ellos la pasaron “increíblemente bien”.

“Para la gente que está del otro lado bancando con todo lo que pasa, ¿cómo canté?” y muy orgullosa su compañera detrás gritó que “espectacular” y le dijo que lo felicitaba gala a gala por sus mejoras.