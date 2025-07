Ángela Torres contó que había robado en Japón y dijo: "Soy argentina, tengo que rendir honor"

"Cuando salía del colegio, era volverse loca de meterse cositas en el bolsillo", comenzó Angela, recordando lo que hacía en sus épocas de adolescente, cuando estaba en pleno proceso escolar. "Y ahora que me fui a Japón, robé una cositas también en Japón", lanzó Torres, al aire de Nadie dice nada, por el canal de streaming Luzu.

"Nooo", atinó a decir Nicolás Occhiato, conductor del programa, al escuchar los dichos de Ángela. A lo que ella atinó a preguntar con "cierta inocencia. "¿Es muy grave?", quiso saber la artista. Y Nico, sin vueltas, le rompió con un "y...si_". Torres, lejos de mostrarse arrepentida sobre el hurto cometido, se justificó: "pero estoy en Japón".

"Fue como que te diga una boludez... ¿Sabés lo que pasa? En japón son todos tan correctos que nadie de imagina que alguien puede robar. Entonces, vos decís ´yo soy Argentina, tengo que rendir honor´", dijo Torres, entre risas. Lo que generó una nueva reacción, al aire, de Occhiato quien, en palabras y acompañando por gestos, dijo: "nooo".

ANGELA APUNTÓ CONTRA RUSHERKING EN SU NUEVA CANCIÓN

La cantante presentó Luz Roja, su nuevo sencillo, justo después de que se hiciera pública la separación, lo que generó un fuerte impacto entre sus fanáticos. La ruptura amorosa se produjo, justamente, después de que la hija de Gloria Carrá y sobrina de Diego Torres, regrese del país asiático.

Riusher y Angela, de novios.jpg Angela Torres y Rusherking estuvieron de novios hasta comienzos de junio.

“Me sentí una acompañante y no tu amor” y “siento que no soy un trofeo para vos”, son algunas de las frases que se Torres interpreta en el tema musical. y que, aseguran, tiene destinatario y se trata, nada más ni nada menos, que se su reciente ex pareja. "Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen bol...”, dijo la artista, sobre la ruptura amorosa, a mediados de junio.