A los 103 años murió Kirk Douglas, la mayor leyenda de Hollywood

"Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años", aseguró uno de sus hijos, el también actor Michael Douglas, en una nota difundida por la revista People.

De esta manera, se despide a una verdadera leyenda de Hollywood, quizá el último gran monstruo sagrado de Hollywood, y referente en la lucha contra el Macarthismo en la década de 1950, que salvó a varios referentes del cine y la TV de la persecución ideológica.

2594-KIRK DOUGLAS _result.JPG EFE/Paul Buck

Douglas protagonizó nada menos que 92 películas en una carrera que se extendió a lo largo de siete décadas. Sus trabajos le llevaron a estar nominado hasta en tres ocasiones al Oscar a mejor actor, pero no fue hasta 1996 cuando se subió al escenario para recoger la estatuilla en reconocimiento a toda su carrera.

Se enfrentó al macartismo y no ocultó su izquierdismo pese al rechazo de la industria cinematográfica. También jugó un papel importante en romper la lista negra de Hollywood: actores, directores y escritores que fueron rechazados profesionalmente debido a los vínculos con el movimiento comunista en la década de 1950. Douglas dijo que estaba más orgulloso de eso que cualquier película que hizo.

Kirk-Douglas-estrella-Hollywood.jpg

Nació como Issur Danielovitch Demsky en Ámsterdam, Nueva York, en noviembre de 1916 hijo de campesinos judíos de origen ruso. Su incipiente carrera teatral en Broadway se vio truncada cuando fue llamado a filas en 1942, incorporándose a la Armada como oficial de telecomunicaciones en el Pacífico.

De regreso se casó con la actriz Diana Dill y regresó al teatro hasta que Lauren Bacall le consiguió un papel en El extraño amor de Martha Ivers (1946). A partir de aquí inició su carrera en el cine, que lo llevó a actuar en Carta a tres esposas(1949) a las órdenes de Joseph L. Mankiewitz, y a recibir el mismo año una nominación al Oscar al mejor actor por El ídolo de barro. Este filme le dio a conocer como un actor de carácter que no ocultaba sus ideas de izquierda, sin importar el precio que tuvo que pagar en forma de vetos y rechazos en la industria cinematográfica.

Kirk-Douglas_.jpg

A partir de entonces, la carrera del actor con los ojos azules y el famoso hoyuelo en la barbilla despegó con clásicos de aventuras como Veinte mil leguas bajo el mar(1954), interpretando a Vincent Van Gogh en El loco del pelo rojo (1956) o Vikingos(1958). También protagonizó filmes cargados de intención a las órdenes de Stanley Kubrick como Senderos de gloria(1958) o Espartaco(1960), filme que además produjo y con la que se enfrentó a la caza de brujas emprendida por el senador Joseph McCarthy al contratar como guionista a Dalton Trumbo, uno de los denominados ‘Diez de Hollywood’, marginados (e incluso encarcelados) debido a su supuesta afiliación comunista.

Kirk-Douglas-western.jpg

Compaginó su trabajo en la gran pantalla con su actividad teatral y con frecuentes apariciones en películas para televisión. Sobre las tablas protagonizó en 1963 One flew over the cuckoo’s nest, cuyos derechos para el cine había adquirido y que fue llevada al cine en 1975 por su hijo Michael Douglas, como productor, con el protagónico de Jack Nicholson y que se conoció en Latinoamérica como Atrapado Sin Salida.

Su última interpretación teatral fue en marzo de 2009 en el teatro que lleva su nombre en Culver City (Los Ángeles) con Antes de que me olvide, una comedia en la que narraba su propia vida. Y su última aparición pública fue el 8 de enero de hace dos años, en la gala de los Globos de Oro, junto a su nuera Catherine Zeta Jones, para entregar el premio a mejor guion, momento que fue aprovechado por los asistentes para rendirle un pequeño homenaje.

Kirk-Douglas-20-Mil-Leguas.jpg

De su primer matrimonio en 1943 con Diana Dill nacieron dos hijos: Michael, también actor, y Joel Andre. En 1954 volvió a casarse con Anne Buydens, con la que tuvo otros dos hijos: Peter y Eric Anthony, que en julio de 2004, fue encontrado muerto, en su apartamento de Nueva York, por un exceso de alcohol y medicamentos.