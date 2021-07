A los 95 años, Tony Bennett hará dos conciertos junto a Lady Gaga

tony-bennett-lady-gaga-1612191818.jpg

Con el nombre “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga”, el espectáculo se estrenará el 3 de agosto, coincidiendo con el cumpleaños 95 de Bennett (Anthony Dominick Benedetto, tal su verdadero nombre), con una segunda actuación el 5 del mismo mes. Los dos artistas, que se unieron por primera vez en 2011, tienen un nuevo lanzamiento antes de fin de año.

En febrero, Bennett y su familia anunciaron que le diagnosticaron Alzheimer en 2016. El ganador del Grammy sigue cantando y haciendo música, alentado por sus médicos, a pesar de su diagnóstico.

Gaga compartió la noticia en Instagram y escribió: “Me siento muy honrada y emocionada de celebrar el cumpleaños 95 de Tony con él en estos programas especiales”.

Todos los invitados mayores de 16 años deberán estar completamente vacunados contra Covid-19 para asistir.

Según informó la organización no se permitirá el ingreso con celulares, cámaras o dispositivos de grabación.

Sus trabajos juntos

Tony Bennett y Lady Gaga sorprendieron en el año 2014 con la salida de su disco Cheek to Cheek que tuvo una muy buena respuesta por parte del público.

El legendario cantante contó en una entrevista con la revista Rolling Stone que Lady Gaga quería hacer un álbum de jazz con él. “Me llamó desde Nueva Zelanda para contarme la idea”. “Anything Goes” y la canción que le da nombre al disco fueron los cortes de difusión.

Ese mismo año, el dúo fue convocado por la marca H&M para grabar su anuncio de Navidad, en el que interpretan el tema “It Don´t Mean a Thing (If It Aint Got That Swing)”. También formaron parte de los festejos del tradicional del encendido del árbol de Navidad, en la plaza del Rockefeller Center de Nueva York.