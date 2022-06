A Pampita la calificaron de "gorda" y respondió con firmeza

"UNPOPULAR OPINION. Pampita gorda y empoderada de ahora me parece mucho más linda que la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo desde hace muchos veranos", fue el mensaje de la twittera que dio que hablar en la red social y al que la conductora le restó importancia.

pampita.jpg

El tuit, y su autora, recibió cientos de críticas y la mayoría de los comentarios cuestionaban el hecho de, primero presentar a Pampita como gorda y segundo por meterse con su cuerpo.

“Yo me veo hermosa. Estoy hormonal. Tengo las tetas grandes, ¿no? Es como que eso me hace ver todo otro talle, también. Pero no siento presión por ser otra cosa. Porque hoy estoy amamantando, soy mamá, estoy en esa etapa”, aseguró la exjurado de La Academia de ShowMatch en una entrevista con Infobae.

“En general es al revés: me critican mucho porque estoy muy flaca, y es mi genética que me lleva para ese lado. No lo sentí como una crítica, al contrario: sentí que (esa persona) quiso decir que le gustaba esta versión mía, que festejaba verme saludable, hermosa y feliz”, señaló, sobre su cómo se siente con su cuerpo tras dar a luz a su hija Ana.

Al preguntarle si le molestaba que la gente “opine de todo”, la modelo fue tajante. “Está bien que puedan hablar porque no quiero que perdamos esa libertad de opinar. A mí me gusta”, afirmó.

“No me duele nada de lo que dicen. Es parte de esto también, porque nosotros nos exponemos. Si renegás, es ridículo quejarte”, concluyó.