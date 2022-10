Durante muchos años, el empresario y magnate estadounidense fundador de Amazon fue considerado el hombre más rico del mundo, sólo superado -en el ultimo año- por el excéntrico Elon Musk. Bezos, además, es accionista mayoritario de Amazon.com, el periódico The Washington Post y la compañía aeroespacial Blue Origin y su fortuna está estimada en US$171 mil millones.

En 2017 Amazon, la empresa de Bezos, adquirió los derechos televisivos de la historia original por US$ 250 millones, comprometiéndose a hacer una serie con un valor estimado de US$1.000 millones.

La serie es una precuela que cuenta la historia previa a la saga de películas y "El Hobbit", algo similar a lo pasa con "House of the Dragon" y "Game of Thrones". La primera temporada se filmó íntegramente en Nueva Zelanda y termina con el ascenso de Sauron y la última alianza entre los elfos y los hombres. Para alegría de los fans la segunda temporada ya está en marcha.

Soy tu fan

Jeff Bezos, aseguró que fue su abuelo fue quien le transmitió el amor por J.R.R. Tolkien y su universo, transformándolo en un fanático de la saga de películas, algo que también pudo transmitírsela a sus hijos, que también fueron parte importante de la decisión cuando uno de ellos se le acercó a Bezos y -según dijo- le hizo un pedido muy especial: "Después de que Amazon se involucrara en este proyecto, mi hijo se me acercó un día, me miró a los ojos y me dijo "Papá, por favor, no jodas esto".

A mediados de septiembre, en la premiere de la serie fantástica que produce, Bezos fue acompañado por su esposa y aprovechó la alfombra roja para charlar con la prensa sobre la saga de "El señor de los anillos" que superó holgadamente a la inversión hecha para toda la producción de "Game of Thrones", que fue de US$100 millones.

"Probablemente tenía 13 o 14 años y me enamoré de inmediato. Me enamoré de la aventura, del universo detallado, de los sentimientos de esperanza y optimismo, de la idea de que todo el mundo tiene un papel que desempeñar", contó Jeff Bezos en la alfombra roja

"Tenía razón. Sabemos que este mundo es importante para tanta gente, sabemos que es un privilegio trabajar dentro de este mundo y sabemos que es una gran responsabilidad", agregó.

Bezos es conocido por ser el dueño de la compañía Amazon, de la cual se desprende la plataforma de streaming Prime Video, que contiene una gran cantidad de producciones, entre ellas "El señor de los anillos: los anillos del poder", la serie más cara de la historia (por legado de su abuelo y por pedido de su hijo).