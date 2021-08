Actrices y Periodistas Argentinas repudian los ataques contra Florencia Peña

El comunicado de ambas organizaciones se conoció esta tarde, horas después de que la actriz y animadora abriera su programa de hoy, "Flor de Equipo", que se emite por Telefe, rechazando las críticas a su visita al presidente Alberto Fernández a la Quinta de Olivos en la fase más estricta del confinamiento por la pandemia.

“En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo. Y a mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando”, relató.

En otro tramo de su alocución, Peña señaló: “Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”.

Pero ante la difusión del listado con las visitas que el mandatario tuvo por entonces y las críticas que arreciaron contra ella y otras mujeres, la artista se preguntó “ ‘¿Por qué conmigo?’ Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”.

“¿Por qué esta misoginia que hace seis días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto? Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa; me parece que no tengo que demostrarle nada a nadie”, abundó angustiada.

Las palabras de Peña tuvieron resonante eco en las redes sociales (“Más me operan más me empoderan”, agradeció ella en su cuenta de Twitter) y Actrices y Periodistas Argentinas la respaldaron con un comunicado donde además expresaron “repudiamos cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo enquistado en los medios, el acoso y las ‘fake news’”.