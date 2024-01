Acusada de abandonar una fiesta "desnuda y borracha", Flor Peña respondió

El supuesto incidente habría ocurrido durante la presentación del elenco de Mamma Mía, la obra en la que Peña tiene el papel protagónico. Pablo Layús del programa Intrusos explicó: "El problema surgió cuando una publicación en un sitio de Córdoba afirmaba que la sacaron borracha, desnuda y a patadas".

En respuesta, Peña desmintió los hechos con humor, señalando la improbabilidad de que algo así hubiera sucedido sin que nadie lo filmara.

Afirmó que las acusaciones eran "una sarta de estupideces" y que se trataba de una mentira absoluta, agregando que su hijo había permanecido en la fiesta hasta el final, mientras ella se retiró antes debido al agotamiento.

"Carta documento"

Al ser consultada sobre la posibilidad de llevar a la Justicia los dichos del portal que difundió el rumor, Peña expresó su disgusto por la tergiversación de la realidad y advirtió: “Si tienen imágenes, muéstrenlas, sino, atengánse a las consecuencias, esperen una carta documento”.

“No hay manera de que me haya pasado algo así, y que la gente no lo filme, porque la gente vive la vida a través del celular. Están diciendo una sarta de estupideces, que te juro que un poco me divierte y un poco digo, che, ¿tanto les estamos molestando?”.

“La verdad no está bueno porque direccionan a contar algo que no está ni cerca de ser verdad. Porque a veces pasa que se condimenta la realidad. Esto no tiene nada que ver. Es más, mi hijo se quedó hasta el final de la fiesta y yo me fui antes porque estaba agotada. Así que es una mentira absoluta”.