Acusan a Samanta de Bake Off de atropellar con su auto a un jubilado y no parar para darle asistencia

Lorena Olguín dijo que "Samanta es la persona que conducía el vehículo cuando mi papá tuvo un siniestro en su moto. Tuvimos varios problemas porque ella dijo que fue mi papá el que se la llevó puesta, pero en las grabaciones y fotos de la autopista 25 de Mayo se ve que ella amagó con salir con el auto justo cuando venía mi papá y ella se lo come en una curva a unos 500 metros de la cancha de Vélez. Ella se cruzó del cuarto carril a la banquina porque reventó una cubierta”.

“La sentencia quedó en un resarcimiento económico y cumplir tareas comunitarias, pero la causa quedó abierta a la espera de que ella cumpla. Le retiraron el registro, pero el resarcimiento nunca lo hizo, que encima fue por monedas… Que no tiene precio la vida de mi padre. A mí esto me revuelve muchos sentimientos. Esta persona vio a mi padre tirado en la autopista y ni siquiera se bajó del auto. No se dio a la fuga porque se le pararon 20 autos adelante de ella y no dejaron que se vaya. El único que bajó del auto fue el marido, que estaba enyesado, y trataba de socorrer a mi papá que estaba tirado en el piso en el medio de la autopista”, continuó Lorena Olguín.

Alfredo Olguín falleció cuatro meses después del trágico accidente.

“(Samanta) fue la responsable. Por algo la causa tiene la carátula de homicidio culposo. Tiene cero empatía, se reía de mi hermano y de mí cuando fuimos a una audiencia de mediación. Trataba de zafar de la situación llorando a mares. Una falsa total, decía que no tenía la culpa y que no iba a pagar porque no tenía nada, pero era mentira porque tenía un local en San Telmo”, sostuvo la hija de Alfredo Olguín, que por entonces tenía 74 años.

Y prosiguió: “Mi papá estuvo desaparecido durante cinco días internado en terapia intensiva y ella no fue capaz de avisarnos a los familiares, que lo buscamos por cielo y tierra, a pesar de tener todos los datos de mi papá. Yo todavía no había encontrado a mi papá y ella ya había ido a retirar su auto”.