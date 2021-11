Adriana Aguirre lloró al recordar a Maradona: ¿Estaba enamorada o se cuelga de la serie?

Todos se preguntaron quien era esta famosa. Tras la desmentida de Yuyito González, a quien los primeros rumores le adjudicaron el affaire, Adriana Aguirre aseguró que la historia de este personaje está basado en el romance que tuvo con el mejor jugador del mundo.

"Estuve enamorada de él", afirmó entre lágrimas en el programa Nosotros a la mañana que conducen por El Trece el Pollo Álvarez y Sandra Borghi.

"Me parece un horror, hay una ley que protege la intimidad de las personas que nunca se cumplió ni se cumple en este país. Yo entiendo que es una ficción, que no se utiliza mi nombre, pero soy igual, esa risita así, esa peluca rubia", aseguró Adriana Aguirre. enojada con la producción de la ficción de Amazon.

Adriana Aguirre se quebró al hablar de Diego Maradona_ _Yo estuve enamorada de él_.mp4 Adriana Aguirre lloró al hablar de Maradona

"¿Sabes lo que me indigna? Primero, yo no era bolichera. Segundo, no andaba besándome con los hombres en los boliches y tercero, yo no lo conocí a Diego de esa manera", continuó furiosa su descargo. "No fue así la relación. Yo siempre fui una lady, una señora donde en aquel momento era todo muy glamoroso. No me representa".

En la serie el personaje encarnado por Ricci tiene una relación amorosa con Guillermo Coppola y pasa una noche con Maradona cuando celebra su llegada al equipo de Boca.

"Yo estaba soltera. Tampoco tenía relación con Coppola, por eso digo que no se ajusta a la realidad. A Diego lo conocí en un canal de televisión donde nos hicieron una nota a los dos, a fines del 81. Él jugaba en Boca y yo para Sportivo Barracas. Mi admiración hacia él nace a través del fútbol. No sabía que las hermanas tenían tanta admiración hacia mí, pero me parece una falta de respeto después de tantos años sacar a reflotar algo que uno tiene que salir a confirmar porque esa cara es la mía", se defendió la vedette.

Adriana Aguirre enojada con la serie de Maradona_ _Me están mostrando de una manera que no fue_.mp4

Adriana Aguirre se sumó a Guillermo Coppola en las quejas contra la serie del momento. "Todo lo que es ficción uno lo tiene que tomar tal cual está guionado y escrito y presentarlo en la serie. La realidad fue otra, mucho más dramática, y no un café en la ruta", afirmó días atrás el ex mánager de Diego Maradona haciendo referencia a la escena del primer capítulo en la que en pleno colapso del Diez se pide un cafecito.