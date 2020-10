cachete sierra.mp4

Antes de pasar por el piso del Cantando 2020 junto a su compañera Inbal Comedi, hizo una parada por la Previa del Cantando y admitió estar conociéndose con la partenaire de Jey Mammon. "Ella es una bomba. Estamos hablando con Carla del Huerto. Cada vez que nos cruzamos acá tenemos buena onda", apuntó.

Y añadió: "Carla es una talentosa bárbara, es preciosa como mujer, me han dicho que es una muy buena mujer también, así que bueno… nos estamos conociendo de a poquito. Veremos".

Durante el programa los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, le preguntaron por su situación sentimental. "Hay una parte de la cartulina que no leí para que vos lo cuentes", comenzó diciendo Laurita y De Brito fue directo al grano ¿Estás saliendo con alguien? ¿Conociste a alguien?

Primero indagaron en su relación con Cande Molfese (ex participante del certamen), pero Cachete aseguró que es una amiga -recientemente separada- y que se conocían desde antes del programa. "No la conocí acá, la conozco hace seis años" y "no, Cande es amiga, recién separada, no busquen por ahí", concluyó.

Laurita Fernández aprovechó y le preguntó lo que a toda seguidora de Cachete le gustaría saber: "¿Qué es lo que más te gusta de una mujer?". "Me gusta que sean espontaneas, extrovertidas, familieras, que canten bien", respondió el galán del Cantando 2020.

carla del huerto.jpg Carla Del Huerto - Actriz, cantante y participante del Cantando 2020

"Ahora que estoy pensando, Carla del Huerto también canta bien, es extrovertida, es natural...", interrumpió la conductora. "Pero, pará a mi me preguntaron y dije de verdad, es una muy linda chica, muy talentosa; paso a paso dijo un filosofo hace mucho tiempo, bueno el tiempo quizá dará la razón, pero por ahora...", concluyó Sierra.