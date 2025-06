La bronca de Diego Poggi con Laura Ubfal: "Tiraba cosas para que me reten"

“¿Viste el cruce entre Guercio (Eliana) y Ubfal?" , le preguntó el cronista de LAM, en las noches de América, a Diego. Y fue entonces que el ex integrante de GH sorprendió al revelar la mala experiencia que vivió durante el año con la periodista. “Soy team Guercio, porque el otro día pasé y la saludé a Laura y no me levantó la mirada, no me saludó", comenzó.

"Y sé que durante todo el año le tiraba a mis jefes cosas que yo subía en Twitter, para que me caguen a pedos... Eso no se hace, Laura, estas grande boluda. Te mando un beso. Todo el tiempo mandándole cosas que yo subía para que me reten", contó Poggi, exorcizando algo que, se ve, tenía "atragantado" hacía tiempo.

"¿Quién sos, boluda? ¿Volviste al colegio? Imposible no enterarme, me dijeron ‘me mandó esto Laura quémando, compañeros’ ¿Quién es? Aparte, gran profesional... Tiene un montón de tiempo libre... disfrutá el poco tiempo que te queda ya que te la pasás laburando, tomate unos mates, comprate una facturita, unos criollitos... aparte con mala leche”, remató Diego contra Laura.

LA RESPUESTA DE UBFAL A POGGI

”Prefiero no contestar porque lo va a usar para colgarse. No quiero que se cuelgue”, dijo Laura, al momento de tener que responderle a Diego por sus "acusatorios" dichos.

"Que sea feliz, que tenga mucho trabajo. La verdad ni lo vi. No sé de qué habla, además qué sospechoso si pasara eso, que el que lo muestra te lo va a decir... no me voy a defender porque no tengo nada de qué defenderme”, agregó, Ubfal. Sin duda, hay mar de fondo.