"Raro todo. Lo vi bailar en el casamiento, el día después de que estaba separado", dijo la bailarina en la TV

La separación de Cinthia Fernández parece no haberle afectado a Martín Baclini. Y en el último Bailando su ex se lo hizo notar al aire. La bailarina se mostró irónica y muy enojada con su ex pareja, a quien acusó de no sentir dolor ante la separación.