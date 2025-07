La Voz Argentina: Iara cantó en italiano y enloqueció al jurado

La cantante de 25 años es oriunda de Campana, Provincia de Buenos Aires, e interpretó “Che vuole questa musica stasera” (¿Qué quiere esta música esta noche?), canción de Gaetano Amendola y Roberto Murolo, que popularizó Peppino Gagliardi en 1967.

IARA.mp4

Los cuatro equipos quedaron a disposición de Iara Lombardi y fue Luck Ra quien destacó en lo conmovido que quedó con la cantante e hizo referencia a que se dio vuelta rápido y no sobre el final, como habitualmente suele hacerlo “Nunca me di vuelta tan rápido como apenas te escuché. Tiraste la primera nota y hubo algo en mi corazón, una fibra que me destruyó”.

Ante la sorpresa de los jurados por la llamativa elección que hizo para su audición a ciegas, Iara Lombardi se encargó de aclararles que "está abierta a todos los géneros" y por eso le pidieron que cantara "lo más opuesto" a lo que interpretó para saber qué tan amplio es su espectro musical.

Captura de pantalla 2025-07-09 a las 11.04.54p.m..png

Por eso, la joven de Campana interpretó "Garúa", el tango de Enrique Cadícamo y Aníbal Troilo, y volvió a recibir una ovación de aplausos.

“Tenes la voz de alguien maduro, pero no de edad, de vida. Siento que detrás de ese talento, hay una vida. Sos un diamante para un equipo de este programa, tenés todo para seguir explorando” le dijo Lali Espósito. Finalmente llegó el momento de decisión para Iara Lombardi que sin dudar dijo "irse con la reina del pop" antes de sumarse a su team de Lali.